Başkan Sayan dağlardaki çobanlara yardım dağıttı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, köyleri ziyaret ederek, dağlarda çobanlık yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti.

Bursa'dan hayırsever bir vatandaş tarafından Ağrı'ya gönderilen 10 bin yardım kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sağ olsunlar memleketin dört bir tarafından Vefa Sosyal Destek Grubumuza yardımlar yağıyor. Biliyorsunuz illerde bu işi Vefa Destek Grubu yapıyor. Devletin tekniği ve disiplini açısından önemlidir. Bizde bunları teslim alıyoruz ve ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu adı altından dağıtıyoruz. Allah gönderenlerden razı olsun. Bursa'dan bugün hemşehrimiz Yıldırım Et'in sahibi Yıldırım Yıldırım Bey bugün 10 bin koli yardım gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Vefa Destek Grubu'na yapılan yardımları görünce Türkiye'nin ne kadar büyük ve asil bir devlet olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yardımlaşmamız, birlik ve beraberliğimiz inşallah hiçbir zaman son olmaz, hep böyle devam eder" dedi.

Çobanlık yapan ve ihtiyaçlarının karşılanması talebinde bulunan vatandaşlara merkezden 50 kilometre uzaklıktaki köylere giderek ulaşan Sayan, 15 dakikalık yürüyüşün ardından ulaştığı vatandaşlara yardım kolilerini teslim etti. Vefa Sosyal Destek Grubu adına ekibin başında olduğunu ve canları pahasına da olsa ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağını söyleyen Sayan, "Biz Vefa Destek Grubu olarak dağdaki çobanlara ihtiyaçlarını karşılamak için gidiyoruz. Ağrı'dan yaklaşık olarak 50 kilometre ötedeki dağların eteklerinde koyunlarını otlatan çobanlarımız var. Bu çobanlarımızın da bizden istekleri var. Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu adına onlara ihtiyaçlarını yetiştirmek için gidiyoruz. Bizzat kendim gidiyorum, ekibin başındayım. İnşallah 15 dakikalık bir yürüyüşten sonra çobanlarımıza ulaşacağız. Vefa Sosyal Destek Grubu her yerde. Bu dağları boş bırakmayacağız. Boş bıraktığımız zaman nasıl dolduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden canımız pahasına da olsa, yürüyerek de olsa gelip buradaki kardeşlerimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA