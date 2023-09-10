Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında tüm öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ederek, verimli bir yıl geçirmeleri dileğinde bulunan Başkan Say, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüksek standartlara ulaşması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyledi. Okulların açılmasıyla birlikte beraber çocukları ayrı bir heyecan ve mutluluğun sardığını aktaran Başkan Say, mesajının devamında, "Ülkemiz ve kentimiz hızla gelişiyor, kalkınıyor. Çok büyük bir genç nüfusumuz ve öğrenci potansiyelimiz var. Yarının doktorları, mühendisleri, hâkimleri, belediye başkanları bu yavrularımızın arasından çıkacak. Onların okuması, iyi bir eğitim alması, tahsil hayatlarını en güzel şekilde tamamlaması, mutlu bir şehirde yaşaması, hepimizin en önemli dileği. Bütün gayretimiz, çalışmamız onlar için. Bizler de Edremit Belediyesi olarak her zaman, çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 4 yıl içerisinde sürekli eğitim merkezleri başta olmak üzere öğrencilerimize kaynak kitap desteği, tablet desteği, okullarımızın tadilat ve onarımları gibi birçok önemli hizmete imza attık ve atmaya da devam edeceğiz. Gelecek bilgiyi elinde bulunduran ülkelerin olacaktır. Öyleyse bizler de bilgi dağarcığımızı daha da artırmak, bilgiyi ve sahip olduğu gücü elde etmek için daha çok çalışacağız. Bu vesileyle, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılımızın Edremit'imize, ülkemize, Van'daki öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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