Başkan Say’dan Aslan ve Karabağ’a ziyaret

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan ve Van'a yeni atanan Emniyet Müdürü Ali Karabağ'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Say, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adilcevaz Kaymakamlığına daha sonra İçişleri Bakanlığının ataması ile İpekyolu Kaymakamlığına getirilen Sinan Aslan ve Cumhurbaşkanlığının 19 Eylül 2019 tarihli kararnamesiyle Van'a atanan Emniyet Müdürü Ali Karabağ'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İlk olarak Ali Karabağ'ı ziyaret eden Başkan Say, yeni görevinde başarılar diledi. Karabağ'a Edremit ile ilgili bilgiler de aktaran Başkan Say, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan'ı makamında ziyaret eden Başkan Say, kendisine de hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerde duydukları memnuniyeti dile getiren Karabağ ve Aslan ise, hep birlikte Van'a hizmet edeceklerini ifade ederek, kenttin huzuru ve refahı için çalışacaklarını kaydettiler.

Başkan Say, ziyaretlerde Karabağ ile Aslan'a Edremit'in simgesi olan Zerrinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tablolar da hediye etti.

Kaynak: İHA