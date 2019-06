Başkan Say’dan OSB’ye ziyaret

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan'ı ve Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejini ziyaret etti.

Belediye hizmetlerinin yanı sıra ziyaretlerine de start veren Başkan Say, öğle saatlerinde ilk olarak OSB yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, Van'ın ve Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi adına hizmetler sunan Van OSB yönetimine başarılar dileyen Başkan Say, OSB'nin Van için önemine değindi. Başkan Say, Mehmet Aslan'dan ileriye yönelik hedeflenen projeler hakkında da detaylı bilgiler aldıktan sonra Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Kolejinin yöneticilerini ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından karşılanan Say, okulun işleyişi ve fiziki yapısı hakkında bilgiler aldı. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından binayı da gezen Başkan Say, okul yöneticilerine başarılar dileyerek, okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA