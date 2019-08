Başkan Say’dan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen’e ziyaret

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i makamında ziyaret ederek, Edremit ve belediyecilik hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bazı gezi ve toplantılara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, geçmiş dönemde Edremit Belediyesi'nin "Kardeş Belediyesi" konumunda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e ziyarette bulundu. Başkan Türkmen'e Edremit ile ilgili projelerini ve düşüncelerini paylaşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Say, Türkmen'i Edremit'e davet etti. Sohbet havasında geçen ziyarette özelde Edremit olmak üzere birçok konu konuşulurken, belediyecilikle ilgili de fikir alışverişi yapıldı.

Geçmişte Edremit ilçesine sunmuş oldukları yardımlardan dolayı Başkan Türkmen'e teşekkür eden Başkan Say, birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyacağını belirtti. Edremit Belediyesine araç desteği başta olmak üzere yapılan parklarla birlikte güzel işlerin kazandırıldığını vurgulayan Başkan Say, İstanbul'un gözde belediyelerinden biri olan Üsküdar ile kardeş belediye olmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Edremit'ten övgü dolu sözlerle bahsetti. Edremit'in kendisi için ayrı bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Türkmen, "Edremit, muazzam güzelliklere sahip bir memleket. Böylesi güzel bir ilçenin de "Kardeş Belediyesi" görevini üstlenmek memnuniyet vericiydi. Ziyarete geldiğimde Edremit'e hayran kalmıştım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile ziyaret sona erdi.

Kaynak: İHA