Başkan Şayir, muhtarlarla bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.

Dilovası'nda bir otelde gerçekleşen mahalle muhtarları toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Şayir ile birlikte 12 Mahalle muhtarı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği beş aylık süreçte yaptıkları çalışmaları tek tek anlatırken, mahalle muhtarlarının taleplerine öncelik tanıdıkları belirterek "Mahalle muhtarlarımız halkımız ile yerel yönetimler arasında bulunan önemli bir köprü görevini görmektedir. Halkımızın birinci elden sorunlarını ilettiği muhtarlarımızla sorunların çözümü için koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Onun için muhtarlarımızı oldukça önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ayrım yapmadan hizmetlerin önceliklerine göre her mahallemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın ve muhtarlarımızın taleplerini anında çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Dilovası'nın ve ilçe mahallelerinin daha iyi olması için hep birlikte çalıştıklarını ifade eden Şayir, "Amacımız her mahallesi yanşanılabilir daha güzel Dilovası'nı oluşturmaktır. Bu anlamda her mahalle muhtarımız bizim için önemlidir. Yapacağımız hizmetlerde muhtarlarımızın görüşleri alınarak en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Dediğimiz gibi hepimizin ortak noktası daha güzel bir Dilovası'dır. Onun için bir ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından mahalle muhtarlarını tek tek dinleyen Başkan Şayir, muhtarların sorun ve isteklerini dinleyerek not alıp sorun ve isteklerin çözümü için çalışmanın başlatılması talimatını verdi. Toplantı sonunda ise Başkan Şayir, günün anısına ilçede ki tüm mahalle muhtarlarına birer kalem hediye etti.

Kaynak: İHA