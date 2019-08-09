Başkan Şayir’den İşçilere Çifte Sevinç

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir seçim sürecinde söz verdiği KHK kapsamında kadroya geçen işçilere zam müjdesini vererek bayram arefesi öncesi büyük sürpriz yaptı.

Dilovası Belediye Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen imza töreninde, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Genel İş Kocaeli şube Başkanı Vedat Küçük, Sendika temsilcileri ve çalışanlar hazır bulundu. Programda konuşan Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, karardan dolayı Başkan Şayir'e teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Başkan Şayir ise, "Belediyemizde KHK kapsamında belediyemize ait şirket olan DİLBEL" de çalışan işçi kardeşlerimizin mağduriyetini biliyorduk. Bunun ile ilgili olarak seçim sürecinde göreve gelirsek taşeron işçisi kardeşlerimizin mağduriyetinin en kısa sürede gidereceğimizin sözünü vermiştik. Göreve geldiğim günden bu yana personelimizle birlikte bir aile olduk. Hep birlikte ilçemize hizmet etmek için gece gündüz çalıştık. İşçi kardeşlerimizin emekleri ve haklarını almaları bizim için önemliydi. En son geçtiğimiz hafta pazarlık bile yapmadan belirlediğimiz rakamlar ile işçi kardeşlerimize yüzde 24 oranında zam yaparak iyileştirme yaptık" dedi.

Şayir, "Artış oranlarını enflasyona göre ayarlamaya çalıştık. Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Yapılan zammın enflasyon oranlarının altında kalmamasını istedik. Alın terinin, emeğin hakkını vermek adına personelimizin geçim şartlarının kolaylaştırılması, sosyal haklarının arttırılması için elimizden geleni yapmaya çalıştık.Bundan sonrada Belediyemizin Mali durumunda iyileşme olduğunda bu oranları dahada yükselteceğiz bu zam personelimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA