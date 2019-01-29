Başkan Seçen, halkın sorunlarını dinliyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, düzenlediği Halk Günü uygulamasıyla halkın sorun, istek ve dileklerini dinlemeyi sürdürüyor.

Başkan Seçen, randevuya gerek kalmadan makamında kabul ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor ve sorunların en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması için ilgili Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürlerine gerekli talimatlar veriyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, halk günü uygulaması ile vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara direkt olarak kendisinin müdahil olduğunu belirterek, kendisine iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti.

Seçen, uygulamadan vatandaşların memnuniyetini görmekten de büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu: " Nevşehir Belediye Başkanı olarak her zaman halkımızla, esnafımızla ve sivil toplum teşkilatımızın yöneticileri ile iç içe olmaya büyük bir önem veriyorum. Halk günü uygulaması ile vatandaşlarımızın yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesinin yanı sıra, vatandaşlarımız tarafından hizmetlerimize ilişkin bizlere oldukça güzel önerilerde sunuluyor. Belediye-Halk dayanışması içerisinde böyle bir uygulamanın başarılı bir şekilde sürmesini görmek beni de ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA