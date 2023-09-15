Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekilleri Mehmet Üvez ve Şule Topçu Kılıç liderliğindeki heyet ile bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sonrasında bölgenin ihtiyaçlarına dair konular hakkında görüştü. Görüşmede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve EBRD ile işbirliği alanları masaya yatırıldı.

Gerçekleşen görüşmede, Atakent Anayurt Arkum Ortak Atıksu Arıtma Tesisi, Karaduvar 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi, Silifke Atıksu Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı, Yenice Atıksu Arıtma Tesisi ve Yeşilovacık Atıksu Arıtma Tesisi projeleri halkında görüşüldü. Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda gerçekleşen görüşmede MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ertan Liman ile MESKİ bürokratları da yer aldı.

"Finansman konusunda destek vermek üzere çalışma yürütüyorlar"

Başkan Vahap Seçer, EBRD yetkilileriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "EBRD yetkilileri Mersin'de incelemelerde bulunuyorlar. Depremin Mersin'e etkileri, başta nüfus artışı olmak üzere, kente yeni gelen yükler ve bunun sonuçlarını görmek, bu konuda özellikle belediyemizin altyapı çalışmalarında finansman konusunda destek vermek üzere ekiplerimizle güzel bir çalışma yürüttüler" dedi. Daha önce EBRD hibesi ile yapılan projeler olduğunu da ifade eden Seçer, "EBRD ile daha önce de belediyemizin finansman ilişkisi oldu. Mezitli Arıtma Tesisleri'nin yapımında da EBRD kredileri kullanıldı. Mersin'e kazandırdığımız limon otobüslerimizin, 115 adedinin alımında da EBRD'nin sağladığı Green City çerçevesindeki hibe kredilerinden yararlandık" diye konuştu.

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Su arıtma tesislerinin yapımında finansman desteği konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Seçer, "Toplamda 63.5 milyon avroluk bir kredi paketi üzerinde değerlendirmeler yaptık. Onlar da bunu yetkili kurullarıyla görüşecekler, tartışacaklar. Umut ediyoruz ki arıtma tesisi yapımında bu kredileri kullanabileceğiz. Özellikle Mersin'in Batı bölgelerinde, Susanoğlu bölgesindeki arıtma sorunu çözecek arıtma tesisi ve kanalizasyon inşaatı, yine Silifke'deki arıtma tesisinin ilave ek tesisleri, Yeşilovacık kanalizasyon ve arıtma tesisi, Karaduvar ve Tarsus arıtmasının ilave tesisleri, Yenice arıtması gibi şu anda bizim gündemimizde olan ve kısa sürede yapılmasında yarar gördüğümüz bu tesislerin yapılması için de sağladığımız kredi belediyemiz açısından çok önemli bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi kapasite artışı ihtiyaçları var"

Avrupa İmar Kalkınma Bankası Başkan Vekili ve altyapı ve enerji sektörlerinden sorumlu Şule Topçu Kılıç ise deprem bölgesinde yer alan şehirlerde yaptıkları inceleme ve değerlendirmelerin ardından Mersin'de de bir dizi incelemede bulunduklarını söyledi. Kılıç, "Bugün de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla, benzer şekilde Mersin'in özellikle depremden çok kötü etkilenen şehirlerden kaynaklı artan göç ile artan nüfusun ortaya çıkardığı altyapı kapasite ihtiyacı üzerinde görüştük. Anladığımız kadarıyla atık su, içme suyu ve ulaştırma tarafında çok ciddi kapasite artışı ihtiyaçları var. Mersin Büyükşehir Belediyemize bu anlamda nasıl destek olabileceğimiz konusunda zaten şu anda başlattığımız bir projemiz var. İnşallah o projeyle Mersin'e destek olmaya çalışacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile daha önce de çalıştıklarını ve oldukça memnun olduklarını kaydeden Kılıç, "Bizim ilk olarak Suriyeli mülteci programımız vardı. Mersin şehir olarak da ciddi şekilde göç aldı. Bizim mülteci programımız çerçevesinde ilk olarak otobüs projemiz oldu. Daha sonra oradaki çalışmalardan çok memnun kaldığımız için üstüne MESKİ'yle bir arıtma suyu projemiz oldu. Orada da aynı şekilde hem MESKİ yetkililerinin gösterdikleri titizlik, proje boyunca bizimle yürüttükleri çok güzel çalışmalar neticesinde biz bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. Şu an 3. projemize çalışmaya başladık. Hızlı bir şekilde ilerleyip onu da tamamlayıp bir an önce finansmanını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)