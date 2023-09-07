Başkan Seçer: “Genç nesiller ülkemizi çok daha iyi noktalara getirecek”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının "İlk Çantam" projesi çerçevesinde Toroslar'daki 3 ilkokulda 1. sınıf öğrencilerine, içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası hediyesi etti. Proje çerçevesinde bu yıl okula başlayan toplam 18 bin 1. sınıf öğrencisine okul çantası teslim edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen proje ile toplamda 54 bin çocuk ilk çantalarına Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuştu. Projenin 3. yılına girdiğini ve bugüne kadar toplamda 54 bin çocuğa okul çantası hediye etiklerini belirten Seçer, "Her yıl 18 bin çanta dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Okusunlar, iyi eğitim alsınlar, ülkemize katkı sunsunlar. Dünyada rekabet etmenin yolu eğitimli toplumdan, iyi yetişmiş insan kaynağından, iyi mühendislerden, bilim insanlarından geçiyor" dedi.

"Ailelerimize belediye olarak bir katkı sunmak istiyoruz"

Eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Seçer, "Bu yıl il genelinde toplamda 30 bin öğrencimiz 1. sınıfa başladı. 18 bin öğrencimize ilk çantalarını dağıtıyoruz. İçinde kalemliğimizden, boyama kalemlerine, boyama defterlerine, yazı defterlerine kadar 1. sınıftaki çocuklarımızın müfredatlarına, çalışmalarına uygun kırtasiye malzemelerini kendilerine çantalarıyla beraber hediye ediyoruz. Bir katkımız olsun istiyoruz. Bu derece yoğun ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde biz de ailelerimize belediye olarak bir katkı sunmak istiyoruz. Her yıl bunu yapıyoruz" diye konuştu. Eğitime destek vermenin devletin görevi olduğuna işaret eden Seçer, "Sosyal devletin olmazsa olmaz ilkelerinin başında da bu geliyor. Biz de belediye olarak bir devlet kurumuyuz ve bu bilinçle bu sorumlulukla da zaten Mersin'de sadece yeni okula başlayan çocuklara çanta dağıtımı değil birçok alanda önemli katkılar veriyoruz" diye konuştu.

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Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem gösterdiklerini ve eğitimin her alanında projeler üreterek öğrencilere destek verdiklerini belirten Seçer, "Eğitim merkezlerimizde şu anda hem üniversiteye hem LGS hazırlık sınıflarımızın kayıtları yapıldı. Bu yıl da yaklaşık 6 bin 500 öğrenciye hizmet vereceğiz. Onların sınav bedellerinden, ilk kazandıkları yıl eğitim burslarına, okuma salonlarında yiyeceğine, çayına, kahvesine, psikolojik desteğine kadar evlatlarımızla ilgilenmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)