Başkan Seçer, kamu görevlileri ve il protokolü ile bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramının il gününde, kentte görev yapan asker, polis, jandarma, kamu görevlileri ve il protokolü ile bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.

Başkan Seçer, Mersin Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma törenine katıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile il protokolünün katıldığı bayramlaşma töreninde Seçer, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Evi'nde yapılan bayramlaşmanın ardından Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda kamu görevlileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"İyi ki bayramlar var"

Kültür Merkezindeki bayramlaşmada, basın mensuplarına açıklama yapan Seçer, bayramların insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularını yeniden pekiştirmesi adına önemli olduğunu vurguladı. Seçer, "Dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik bunlar çok değerli kavramlar. Geleneksel dini bayram anlayışlarında da aslında bu duyguları pekiştirmek gerekiyor, olması gereken bu, geleneksel anlayış bu. İyi ki bayramlar var diyoruz zaman zaman. Aylarca, günlerce bir araya gelemediğimiz yakınlarımızla, dostlarımızla bir arada olma imkanı buluyoruz" dedi.

Bulunduğumuz çağda bazı duyguların tahrip olduğunu söyleyen Seçer, yöneticiler olarak birlik, beraberlik yapısını korumak için katkı sunmaları gerektiğini ifade etti. Seçer, "Konjonktür dönem, çağ, yaşam şekilleri gelişen dünyada tabi geleneksel olan bu yapıyı da yavaş yavaş ortadan kaldırıyor ama bunun farkında olarak özellikle biz yöneticiler o yapıyı korumak için katkıları sunmak zorundayız. Ben belediye başkanı olduğum günden bugüne kadar ikinci dini bayramını geçiriyorum. Hemşehrilerime hep bunun vurgusunu yapmaya çalışıyorum. Söylemlerimde, mesajlarımda, bayram uygulamalarımda dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği öne çıkartmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Birlik içerisinde olmak, Türk halkı için en önemli güç"

Toplum olarak, ekonomik zorluklar, bölgedeki çatışma ortamı, kaos, huzursuzluk nedeniyle birçok sorun yaşanabileceğini belirten Seçer, "Bunlar aşılabilir ama kendi içinizde, büyük aileniz olan devlet mekanizması içerisinde, milletimiz içerisinde bir sorun yaşanıyorsa ya da birlik beraberlik duyguları tahribata uğramışsa burada çok dikkat etmek lazım, tedbirli olmak lazım. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Umut ediyorum, bizim anlayışımızda olan yöneticilerin, siyasetçilerin katkısıyla tahrip olan duygular bir an önce tedavi edilir ve Türk halkı olarak birlik içerisinde olmanın bizim için ne kadar önemli bir güç olduğunun farkına varırız" ifadelerini kullandı.

"Bayram 4 gün. Kurbanları kesip Mersin'e gelsinler"

Komşu illerden ve tüm Türkiye'den vatandaşları bayram tatili için Mersin'e çağıran Başkan Seçer, "Bayram Mersin'de güzel. Ağustos ayının başındayız ama hava beklediğimiz kadar bunaltıcı değil. Ben bayram öncesi komşu illerimizden hemşehrilerimizi davet etmiştim. Tekrar yineliyorum, gelsinler. Bayram 4 gün, kurbanlarını kessinler ama yarın ve sonrası bir Mersin'e uğramayı düşünsünler. Güzel sahillerimiz, plajlarımız var. Kızkalesi, Susanoğlu Yapraklıkoy, Kocahasanlı gibi muazzam, tiril tiril, tertemiz, güvenli, sahillerimiz var. Toroslar'ın eteklerinde birbirinden güzel yaylalarımız var. Her şeyden önemlisi çok güzel insanlarımız var. Güven, huzur ve mutluluk içerisinde bir kent Mersin" şeklinde konuştu.

"Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde"

Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimleri ile bayrama hazır olduklarını da söyleyen Seçer, "Bayrama ilişkin gerekli tedbirleri de aldık. Bütün birimlerimiz teyakkuz halinde. Bugün vatandaşlarımız daha hijyenik, temiz ortamda, sağlıklı, usulüne uygun bir şekilde kurban kesimlerini yapabilsinler diye toplamda 34 noktadan 26 mobil, 8 de yerleşik olmak üzere mezbaha hizmetleri veriyoruz. Bunu ücretsiz yapıyoruz. Bir yandan cadde, sokak, park temizliği, bütün doğabilecek olumsuzluklara karşı bütün birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Herkes huzur içerisinde bir bayram geçirsin. Ben bunu arzu ediyorum. Vatandaşlarımız akrabalarıyla, aileleriyle bir arada olsunlar, hoşça vakit geçirsinler. Tüm İslam aleminde, ülkemizde hemşehrilerimizin, yurttaşlarımızın, mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bu bayramlar bizlere huzur, kardeşlik ve refah getirsin" dedi.

Mesai kavramı gözetmeksizin çalışan basın emekçilerinin bayramını da kutlayan Seçer, "Basın mensupları olarak sizlere de kolay gelsin. Gerçekten bir siyasetçi olarak bunu iyi biliyorum. Gecesi, gündüzü, bayramı, kışı, boranı, sıcağı önemsemiyor, emek veriyorsunuz. Tüm camianızın bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA