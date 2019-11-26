Başkan Seçer, Mersin Limanında incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Limanı sahasını gezdi ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) yetkililerinden bilgi aldı. Seçer, Mersin Limanından otobana bağlantı yoluyla ilgili imar çalışmalarını yaptıklarını, bu konuda TCDD'nin adımlarını beklediklerini söyledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Limanında MIP Genel Müdürü Johan Van Daele ve şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette, limanla ilgili bir sunum yapan MIP Ticaret Grup Müdürü Kerem Kavrar, Mersin Limanının çok amaçlı bir liman olduğunu, sadece konteynır elleçlemesi değil, petrol ürünleri hariç her türlü yük elleçlemesinin yapıldığını ifade etti. Limana geçen yıl 4 bin 257 gemi geldiğini belirten Kavrar, limanda elleçlenen yükün yüzde 90'ının Mersin'in hinterlandına ait olduğunu belirtti.

Sunumun ardından MIP Genel Müdürü Daele, Seçer'e bir tablo hediye etti.

Bilgilendirme programı, denizden ve karadan liman sahasının gezilmesi ile sürdü. Seçer, gezi sırasında MIP yetkililerinden limanın genişleme alanları, rıhtımları ve yol bağlantıları hakkında bilgi aldı.

"Bu bölgede daha iyi, daha akılcı bir plan yapacağız"

İncelemeleri sırasında açıklama yapan Seçer, Mersin Limanının kuzeyinde, Mersin'in doğu girişinde yer alan araziler için önceki dönemde yapılan imar planlarının belediye meclisi tarafından reddedildiğini söyledi. Seçer, "Bu bölgede daha iyi, daha akılcı bir plan yapacağız. Burası Mersin'in doğu girişi. Şehirlerin girişleri evlerin girişi gibidir. Şehrin girişinin böyle dağınık, düzensiz olması uygun değil. Burayı düzenlememiz gerekiyor. Bu bölgede belediye olarak bizim de arazimiz var. Onu ne şekilde değerlendireceğimiz konusunda henüz bir düşüncemiz yok. Elbette kamu yararını gözetecek şekilde değerlendireceğiz" dedi.

"Tırlar şehir içi trafiğe karışmadan limana girecek"

Mersin Limanına giriş çıkış yapan tırların şehir içi trafiği aksattığını dile getiren Seçer, yıllardır süren bu sorunun çözümü için Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve MIP'in işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Başkan Seçer, "Liman önündeki araç yığılmaları şehrin girişi olan o bölgede hem görüntü kirliliği hem de trafik sorunu oluşturuyor. Bu sorun, otoban bağlantı yolunun direkt limanın içerisine girecek şekilde uzatılması ile çözülür. Araçlar bize trafik anlamında sıkıntı vermeden limana girer, yükünü boşaltır. Otoban bağlantı yolunun limana kadar uzanması için TCDD ve MIP ile birlikte güçlü bir projenin işbirliğinin ilk adımlarını atmıştık. Bununla ilgili imar planları hazırlıklarımızı yaptık. TCDD'nin adımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA