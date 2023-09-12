Başkan Seçer: "Mersin’in doğu girişinde trafik sorunu ortadan kalkmış olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğini (MIP) ziyaret ederek, Kapılar Projesinin son durumu hakkında bilgi aldı ve projenin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Seçer: "Mersin’in doğu girişinde trafik sorunu ortadan kalkmış olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğini (MIP) ziyaret ederek, Kapılar Projesinin son durumu hakkında bilgi aldı ve projenin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

MIP tarafından yapımı devam eden ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen projenin Mersin'in doğu girişinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için son derece önemli bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, "Kentin trafiğinin rahatlaması açısından bizim de son derece önemli bulduğumuz bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Aslında uzun yıllardır beklenen, planlanan bir çalışma. Nihayetinde bizim de katkılarımızla bize nasip olacak. Bu ayın sonunda yapılacak açılışla kapılar tamamen faaliyete girmiş olacak" dedi.

"Mersin'in doğu girişi rahatlamış olacak"

Mersin'in doğu girişinde özellikle Liman B kapısından limana giriş yapan yük taşıtlarının trafikte büyük sorun oluşturduğunu belirten Seçer, "Kentin görüntüsü açısından da estetiği açısından da çok hoş görüntüler vermiyordu. Bunu ortadan kaldırma amacıyla bu çalışmalar gerçekleşti. Liman işletmeleri bu konuda da faaliyetini süratli yaptı. Bazı istem dışı koşullardan gecikmeler oldu ama hummalı bir çalışma hala devam ediyor. Bu ayın sonunda herhangi bir aksilik olmazsa kapılar açılmış olacak ve artık Liman Caddesinden, B kapısından taşıtların girmesi ortadan kalkınca Mersin'in doğu girişi de rahatlamış olacak" diye konuştu.

Proje tamamlandığında Mersin Büyükşehir Belediyesinin de hızla çalışmalara başlayacağını aktaran Seçer, "Biz de Mersin'in doğu girişine yaraşır bir şekilde bir düzenlemeyle yeni bir bulvar yapıp, güzel bir giriş haline getireceğiz ve artık Mersin'in doğu girişinde de trafik sorunu ortadan kalkmış olacak. Liman kenti Mersinimiz için de çok önemli bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Liman dışında artık liman araçlarını görmeyeceğiz"

Kapılar Projesi Müdürü Serkan Mahmutoğlu ise, proje dâhilinde limanın bütün girişlerini bir noktaya toplayacaklarını ve bu sayede şehir trafiğinden liman trafiğini ayırabileceklerini belirtti. D400 karayolundan artık tırların geçmeyeceğini söyleyen Mahmutoğlu, "K4 kavşağından itibaren bütün limana giriş yapılacak olan araçları yeni yaptığımız yaklaşım yolundan içeri almaya başladık. Şu anda genel kargomuzun tamamı oradan gelmeye başladı ve yeni kapılarımızı kullanmaya başladılar. Köprümüzün bu ay içerisinde bitmesini planlıyoruz. Bittiği zaman bütün konteyner trafiğini de yine yaklaşım yolundan içeri aldığımız zaman liman dışında artık liman araçlarını görmeyeceğiz. Bütün araçlar bu yolu kullanıyor olacaklar" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer: "Mersin’in doğu girişinde trafik sorunu ortadan kalkmış olacak"

Başkan Seçer: "Mersin’in doğu girişinde trafik sorunu ortadan kalkmış olacak"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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