Başkan Seçer, yeni yılı özel çocuklarla birlikte karşıladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yılı özel çocuklar ve aileleriyle birlikte karşıladı. Seçer, skeçler ve dans gösterileriyle renklenen yılbaşı kutlamasında özel çocuklara hediyeler dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesinin katkılarıyla özel çocuklar ve aileleri için düzenlenen yılbaşı kutlama etkinliğine katıldı. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen kutlamaya gelişinde özel çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Seçer, çocuklarla ve aileleriyle fotoğraf çektirerek, sohbet etti.

"Dairelerimiz çocuklarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeler yapacak"

Kutlamada bir konuşma yapan Seçer, "Yeni bir yıla giriyoruz, yeni bir umut, yeni bir dönem. Umut ediyorum tüm dünyaya huzur getirir, bolluk getirir, bereket getirir. Dünyanın her köşesinde insanlar mutlu olur. Savaşlar olmaz. Açlık olmaz. Sefalet olmaz, kötülük olmaz. Tüm dualarımız bunlar için" dedi.

Özel çocuklara "Sizleri seviyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız, yavrularımız" diye seslenen Seçer, "Annelerimizin, babalarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Özel çocuklara sahip olmak onlara yük getiriyor, hayatı zorlaştırıyor. Bizlerin devlet olarak, belediye başkanı ya da bu ülkeyi yöneten diğer bütün siyasiler olarak bazı sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Sizlere sahip çıkmak, yardımcı olmak zorundayız. Türkiye'nin anayasası böyle diyor. Devlet özel çocuklarımıza yardımcı olmak, onlarla ilgili tedbir almak, ailelerine yardımcı olmak zorunda. Biz de belediye olarak bu görevimizi tam anlamıyla yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar bu konuda çalışma yapan geçmiş yönetimlere, belediye başkanlarına teşekkür eden Seçer, "Güzel de işler yapılmış. Ama bizim amacımız bunu daha ileriye taşımak. Bunu imkanlarımızı en üst seviyede kullanarak yapacağız. İçinde bulunduğumuz merkez bizden daha önce inşa edilmiş. Son derece de büyük bir bina ama bina yapıldıktan sonra tam kapasite faydalanılmamış. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi üçü bir arada sizlerin, çocukların yaşamını kolaylaştıracak, onlara farklı özellikler kazandıracak, zamanlarını hoşça geçirmelerini sağlayacak, sorunlarına çözüm getirecek, projeler, çalışmalar yapacaklar. Özel çocuklarımıza, yurttaşlarımıza ilişkin geçmiş dönemden bu yana devam eden hizmetler üzerine konularak devam edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de 20 bine yakın özel yurttaş var"

Mersin'de 20 bine yakın özel yurttaş olduğunu, kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bu insanlar hangi ilçede, hangi mahallede hangi şartlarda yaşıyor, bunları görmemiz lazım. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10'u engelli ya da özel yurttaşımız. Mümkünse her türlü soruna yetişmek istiyoruz. Ailelerin de yardımına ihtiyacımız var. Anne babalar belediyemizle, belediye başkanıyla aile gibi çalışmak durumunda. Hiçbir belediye çalışanı, ben de dahil, yurttaşlarıma, yani sizlere, hele hele böyle çok hassas sorunlarla uğraşan yurttaşlarıma hata yapamazlar. Sizlere yardımcı olmak zorunluluğumuz var. Bunu işbirliği içinde, karşılıklı anlayış içerisinde yapacağız. Mersin'i, Türkiye'yi, ülkemin insanlarını ayırt etmeden seviyorum. Eksiklerimiz, sorunlarımız, sıkıntılarımız olabilir ama biz birbirimizi sımsıkı sararsak, birlik içinde, beraberlik içinde aşamayacağımız sorun yok."

Başkan Seçer, konuşmasının ardından özel çocuklara yeni yıl hediyelerini dağıttı. Yılbaşı kutlaması, skeçler, dans gösterileri ve Karagöz gösterisiyle sürdü.

Kaynak: İHA