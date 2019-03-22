Başkan Sekmen Erzurumspor taraftarlarıyla buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mavi beyaz renklere gönül vermiş olan taraftarlarla bir araya geldi. Sekmen, "Mücadelemiz bitmeyecek, Dadaş Allah'ın izniyle bu ligde kalacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, spora olan ilgisini ve desteğini her zeminde ortaya koyuyor. Erzurumspor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden Başkan Sekmen, mavi beyaz renklere gönül vermiş olan Erzurumsporlularla bir araya geldi. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu buluşmaya MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar'ın yanı sıra MHP'li meclis üyeleri ve adayları da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması sık sık tezahürat ve sevgi gösterileriyle kesilirken, taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.

"O KUPALAR DADAŞ'INDIR, ERZURUM'UNDUR"

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurumspor'un üç yılda sahip olduğu 3 kupanın kesinlikle bir tesadüfün eseri olmadığını dile getirerek, "O kupalar bu şehrin coşkusunun, heyecanının, istek ve arzusunun, moral ve motivasyonunun bir sonucudur. O kupalar Dadaş'ın'dır, Erzurum'undur. Nasıl ki o kupaları birbiri ardına alıp, Süper Lig'e çıktıysak, Allah'ın izniyle bu ligde kalmaya da devam edeceğiz. Bu her şeyden önce inanmakla mümkün; inanacağız, destekleyeceğiz ve elimizi takımımızın üzerinden kesinlikle hiçbir zaman çekmeyeceğiz" diye konuştu.

"BİZ BU SEVDANIN MECNUN'UYUZ"

Erzurumspor'un bir sevda olduğunu ve bu sevdanın Dadaşların iliklerine kadar işlediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Mecnun nasıl ki sevdasından vazgeçmemişse, biz de Erzurumspor sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsak kalalım, bu sevdamızı yarı yolda bırakmayacağız. Takımımıza küsmeyeceğiz, sırtımızı dönmeyeceğiz, mavi beyaz coşkuya gölge düşürecek hal, hareket, tavır ve tutumlara izin vermeyeceğiz. Hep birlikte inanacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz ve göreceksiniz biz bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.

SEKMEN'DEN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Erzurum'un son bir yıldır Türkiye'nin spor gündemine Erzurumspor sayesinde oturduğunu, futbol kamuoyunun Erzurumspor'u ve Erzurumsporlu taraftarları konuştuğunu dile getiren Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir futbol takımı düşünün ki; taraftarıyla birlikte futbol kamuoyunda büyük bir hayranlık uyandırsın. İşte o takım, Erzurumspor. Bugün Erzurumlu olsun ya da olmasın herkes Erzurumspor'u ve taraftarını konuşuyor. Erzurum'un Süper Lig'e kattığı rengi konuşuyor. Böyle bir atmosfer oluşmuşken bize düşen en büyük sorumluluk, inancımızdan, heyecanımızdan ve desteğimizden kesinlikle vazgeçmemektir. Biz önce bunu başaracağız, bizim olana sahip çıkacağız; madem bu takıma sevdalıyız, o halde sevdamızı da Mecnun'a yakışır şekilde yaşayacağız. Durmak yok, bıkmak yok, yılmak yok! Hele hele küsmek, kızmak ve darılmak hiç yok. Erzurumspor Süper Lig'e nasıl yakıştıysa, kayıtsız-şartsız hepimize ve herkese de Erzurumspor'a sahip çıkmak yakışır."

Kaynak: İHA