Başkan Selçuk çocukların karne sevincine ortak oldu

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, katıldığı karne töreninde çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde 1. dönem karne dağıtım töreni düzenlendi. Çocuklara karnelerini ve hediyelerini dağıtan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, çocukların sevinçlerine de ortak oldu. Törende konuşan Selçuk, "Miniklerin karne heyecanı gerçekten beni mutlu etti. Bizlerde küçüklüğümüzde yaşadığımız karne heyecanı tekrar çocuklarla yaşadık" dedi.

Karne dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Kordinatörü Akif Kılıçaslan da eşlik etti.

Kaynak: İHA