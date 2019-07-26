Başkan Şenol, Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti

Marmarabirliğe bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tanzim Satış noktalarında Marmarabirlik ürünlerinin de satışının yapılmasını isteyen Erdek heyetinin talebini, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olumlu buldu. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol ikinci talep olarak, zeytin alım kampanya dönemlerinde Erdek'e bağlı kırsal mahallelerde zeytin alımında kullanılan kantarlar için Büyükşehir Belediyesi'nden yer tahsisi talebinde bulundu. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol'un isteklerini olumlu bulan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi için ilgili daire müdürlerinin çalışma başlatacaklarını paylaştı. Şenol, toplantı sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a binlerce üreticiyi ilgilendirecek konularda destek verecek olmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA