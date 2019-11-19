Başkan Şentop, siyasi partilerin grup başkanlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve grup başkanvekilleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarını ziyaret etti. Şentop, CHP ve MHP liderlerinin ardından, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ile Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, 23 Nisan 2020'nin, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olduğunu, bu kapsamda gelecek yıl birtakım etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Bu kapsamda birtakım çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Şentop, "Önceki hafta milletvekillerimizden görüş istemiştik, geçen hafta da Mecliste grubu bulunan partilerimizin grup yönetimleriyle bir araya geldik. Şimdi de İYİ Parti Grup Başkanı ve grup başkanvekili arkadaşlarımızla görüştük. Ziyaretlerde görüş alışverişinde bulunduk. Öneri ve teklifler varsa bunları topladık. Bu münasebetle bir ziyaret gerçekleştirdim. Verimli bir görüşme oldu. İnşallah TBMM'nin 100'üncü yılına yakışan güzel bir faaliyet programıyla milletimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise yaptığı konuşmada, "Biz de bugün Sayın Başkanın 100'üncü yıl dönümü mahiyetinde yaptığı hazırlıkları kendi ağzından dinledik. Bu konuda bazı önerilerimiz oldu. Özellikle üzerinde durduğumuz konu, 100 yıllık Meclis'in ruhuna uygun program hazırlanmasıdır. Herhangi bir parti taassubuna kaçmadan bu 100 yıl içinde gelişen iyi veya kötü tüm olayların vurgulandığı, Meclisin tarihini en iyi şekilde aktaracak bir çalışmanın olduğu şeklindeydi. Sayın Başkan'a da bu konuda güveniyoruz. Çalışmaların da bu minvalde olduğunu bizatihi müşahede ettik" diye konuştu.

ŞENTOP BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meclis'teki görüşmeleri kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de bir araya geldiğini belirtti. Şentop, TBMM'nin yüzüncü yılı münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kaynak: DHA