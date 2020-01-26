Başkan Sertaslan, “Bursa’da envanter çalışması yapan tek belediyeyiz”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ziyaretlerini Dersimliler Derneği ve Cem eviyle sürdürdü. Burada Gemlik'in kentsel envanter çalışması ve MKS ile ilgili soruları da cevapladı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İlçe Başkanı Cemil Acar ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Kimya sanayi için üniversiteler incelemeye geliyor

Üniversitelerden gelen raporlarla beraber harekete geçmeye devam edeceklerini belirten Başkan Sertaslan, "Daha önce bu konuda bir hidrobiyologla konuştuk. Hidrobiyolog bizlere körfezin geleceğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve Gemlik Belediye Meclisi'nde bu konuları görüştüğümüzde ise ortak fikir bu çed raporunun üniversiteler tarafından incelenmesiydi. Biz de bu konularla ilgili; İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesiyle temasa geçtik. Önümüzdeki günlerde bazı heyetler bu bölgelerde inceleme yapmak üzere Gemlik'e gelecek. Bu konuda sivil toplumun desteği bizler için çok önemli, körfezin geleceği için hep beraber çalışmalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Raporların gelmesiyle beraber yeni yol haritamızı çizeceğiz" dedi.

"Gemlik'in envanterini çıkartıyoruz"

Kentsel dönüşümle ilgili sorulara da cevap veren Başkan Sertaslan, "Şu anda ekiplerimiz saha çalışmalarına devam ediyor. Gemlik'in envanterini çıkartıyoruz. Gemlik'te hangi evde kaç kişi oturuyor. Evleri kaç metrekare, kaç yaşında, eskiden çok sayıda kişinin yaşadığı evlerde şimdi kaç kişi yaşıyor. Bunların cevabını ekiplerimiz ev ziyaretlerinde çıkartarak bizlere döküm halinde getirecek. Biz de bu envanter çalışmalarından sonra kentsel dönüşüm açısından elimizde neler var göreceğiz. Bu çalışmayı yapan belki de Bursa'da ilk belediyeyiz" şeklinde konuştu

"Belediye sizin eviniz"

Seçim zamanı verdikleri destek için de teşekkür eden Başkan Sertaslan, "İnşallah sizlerin verdiği desteğe layık olmak için çalışacağım. Beş sene sonra verdiğiniz oyların haklarını vereceğimizi göreceksiniz. Gemlik Belediyesi, Gemlik'te yaşayan vatandaşlarımızın hepsinin ortak çatısı oldu. Gemlik'te yaşayan tüm vatandaşlarımız kendi evlerine geliyor gibi Gemlik Belediyesi'ne gelebilir" diyerek sözlerini tamamladı.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise Gemlik'in Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirtti. Kimya sanayi konusunda mecliste de mücadeleye devam edeceklerini ifade ederken, "Bursa'nın çok sayıda çevre sorunu mevcut, bizler bu çevre sorunları konusunda hem mecliste hem de Bursa'da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA