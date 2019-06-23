Başkan Sertaslan: "Sosyal Yaşam Merkezi dernekler için ortak alan olacak"

Gemlik Erzurumlular Derneği, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Sertaslan, Sosyal Yaşam Merkezi'nin dernekler için ortak alan olacağını söyledi.

Dernek Başkanı Hacı Örnek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra meclis üyeleri Fatih Aydın ve Tekin Rama da ziyarette hazır bulundu. İlk olarak söz alan Erzurumlular Derneği Başkanı Hacı Örnek, dernekler yerleşkesi projesini hatırlatarak yerleşkenin detayları hakkında bilgi aldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Anadolu'nun farklı bölgelerinden çeşitli kültürleri birbirine dönük olarak bir araya getirmek istediklerini söyledi. Geçen yıl gerçekleştirilen Hemşeri Dernekleri Festivali'nde dernek stantlarının ip gibi dizilmesini doğru bulmadıklarını belirten Sertaslan, bu stantların birbirine bakar şekilde yerleştirilerek kültürlerin bir araya getirilmesi ayrıca festivalin bir et ve döner şenliğine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu;

"Belediyemizin içinde bulunduğu Sosyal Yaşam Merkezi'ni dernekler yerleşkesi haline getirmek öncelikli planlarımızın içinde. Belediyemizi de şu anda verimli kullanılmayan çarşıdaki alışveriş merkezine taşıyacağız. Planları çizildi. Birkaç ayrıntısı kaldı. Onlar da tamamlanınca durum netleşecek. Sosyal Yaşam Merkezi dernekler için çok uygun. Burada bulunan Cemil Meriç Kültür Merkezi yerleşkenin kalbi olacak. Hocalarımız çocuklarımıza her yörenin halk oyunlarını öğretecek. Derneklerimizin büroları olacak. Çeşitli hizmetler sunulacak. İlçemize ve derneklerimizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacak."

Kaynak: İHA