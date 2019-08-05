Başkan Sever’in Bursa temasları

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, bir takım ziyaretler kapsamında Bursa'ya gitti.

Başkan Sever, Bursa ziyaretlerinde Karayolları Bursa Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ı makamında ziyaret etti. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Bir takım ziyaretlerde bulunmak için Bursa'ya gittim. Burada Karayolları Bursa Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ı makamında ziyarette bulundum. Kendileriyle Söğüt-Bilecik, Söğüt-Eskişehir yollarının durumunu konuşarak yollarının durumu proje ve yatırımlarla ilgili görüşmeler yaptık. Bizlere Söğüt ile ilgili güzel haberler verdi. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA