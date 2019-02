Başkan Şirin’den personele müjde üstüne müjde

Turgutlu Belediyesi çalışanları, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in Mahalli İdareler Sendikası ile görüşmeleri neticesinde maaşlarına yapılan zammın mutluluğunu yaşadı. Başkan Şirin işçilerle buluşarak mutluluklarına ortak oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, personeli ile bir araya gelerek maaş zamlarını ve alacak oldukları sosyal haklar konusunda müjdeler verdi. Aşevi ve Hayır Merkezi ile Belediye Meclis Salonu olmak üzere iki farklı yerde personeli ile bir araya gelen ve konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Şirin, "Turgutlu'nun Belediye Başkanı olarak bulunduğum 5 yıllık görev sürem boyunca emeğini alın teriyle yoğurarak evine ekmek götüren sizlerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Turgutlu Halkı'na mesai mefhumu gözetmeden 5 yıldır hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Yaşam içerisinde emek en yüce değerdir. Bizler de bu yüce değeri korumak, sizlerin lehinize olabilecek kanunu her türlü hakkınızı eşit bir şekilde vermenin gayretinde olduk. Bunu da ilgili müdürlüklerimiz vesilesiyle zaman zaman sizlerle paylaştık. Yeni yılla birlikte sendikalarımızla düzenli olarak, Belediyemizi zan altında bırakmayacak ve sizlerin de haklarına koruyacak şekilde görüşmelerimizi sürdürdük ve nihayetinde hiçbir mağduriyet yaşamamanız aksine tamamen sizlere fayda sağlanacak mutabakata vardık. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare şirketlerinde hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını öngören 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24'üncü maddeleri uyarınca geçişi yapılan siz değerli çalışanlarımıza da yüzde 30-35 oranında zam yaptığımızı bir kez daha müjdelemek istiyorum. Geriye dönük haklarınızı önümüzdeki maaşlarınıza yansıtarak, geriye dönük haklarınızı vereceğiz. Asgari ücret zammından doğan farkları Belediyemizin imkanları doğrultusunda bu aydan itibaren bordroda göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi helal olsun" dedi.

"Alın terinizin karşılığı mutlaka olmalı"

Belediye Başkanı Turgay Şirin sözlerine şu şekilde devam etti: "Alın teriniz çok önemli. Hem şahsım adına hem Turgutlulu hemşerilerim hem de sizlerin kıymetli aileler adına bu alın terinin mutlak bir karşılığı olduğu düşüncesindeyim. Bizler "halka hizmet Hakk'a hizmet" düşüncesine inanıyoruz; siz çalışma arkadaşlarımın da bu düşünceyle sahada hizmet verdiğinin biliyorum. Turgutlu Belediyesinin sahaya yönelik bireyleri olarak aranızda farklı yaş gurubundan hemşehrilerim var. Ve her birinizin akşam evine huzurlu ve mutlu gitmesini her zaman istedim ve çok şükür bugüne dek tek bir gün maaş gecikmesi yaşamadan bu arzumuzun yerine geldiğini düşünüyorum. Ancak ne var ki bizlerin ekip ruhuyla ortaya çıkardığı başarıyı gölgelemek isteyen, sizlerin moral ve motivasyonunu düşürerek mutsuz birer bireyler olmanızı arzulayanlar da oldu, oluyor. Gerçekle bağdaşmayan her türlü olumsuzluğa karşı dik durduk, ben Turgutlu'nun Belediye Başkanı olarak sizlerden ve Turgutlulu hemşehrilerimden aldığım güçle, Allah'ın izniyle dik durmaya, doğru yoldan ayrılmamaya kararlıyım. Kim ne derse desin, gerçekler ortada. Sizden de ricam emeğinize her daim sahip çıkmanız. Belediyemizde toplam 727 personelle, 61 mahalleye yaklaşık 163 bin nüfusa hitap ediyoruz. Turgutlumuz bizden hizmet bekliyor. 7'den 77'ye kimseyi ayırmadan, hemşehrilik bilinciyle bu güzel memleketimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Yönetici kadrolarımızla birlikte sizlerin emeğine sahip çıkıyoruz. Önemli olan vadetmek değil, vadedileni sonuna kadar vermektir. Çok şükür bu güzel müjdeyi bugün verdik. Bugüne dek özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ailelerinizle mutlu ve huzurlu bir geleceğinize bizler katkı sunabiliyorsak ne mutlu. Sizlere, belediyemize ve ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Şirin konuşmasının ardından personelce alkış yağmuruna tutulurken, maaşlarını zamanında ve eksiksiz almalarından dolayı kendisine çiçek takdim edildi.

