Başkan Söğüt, “Bizim tek derdimiz hizmet”

KOCAELİ (İHA) – Halk Meclisi Toplantısı kapsamında Hacı Osman Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bizim derdimiz hizmet. Ve en iyi şekilde hizmet vermek için de talep ve önerileriniz bizlerin yol haritası olacak" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Meclisi Toplantılarının ikincisi Hacı Osman Mahallesi ile devam etti. Bağdat Caddesi'nde bulunan salonda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Hacı Osman Mahalle Muhtarı Sami Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda ilk olarak Muhtar Sami Zorlu konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere dua ederek başlayan Başkan Söğüt ise, "Göreve gelirken, "yerinde yönetim ve ortak akıl" dedik. Mahallelerimizde düzenlediğimiz Halk Meclisi Toplantıları ile de bunu gerçekleştiriyoruz. Hacı Osman Mahallemize geçmiş dönemde de önemli hizmetlerimiz oldu. Üniversitemizi hayata geçirdik, alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Ciddi yatırımlar yapıldı. Tabi ufak tefek noktalarda sıkıntılar var ama onları da çözüyoruz" dedi.

"Amacımız siyaset yapmak değil, mahallemizin sorunlarını ve taleplerini sizlerden dinlemek ve yerinde görerek çözüme ulaştırmak" diyen Başkan Şener Söğüt, "Bizlerin derdi sadece hizmet. Hangi hizmetleri daha öncelikli olarak ele almamız gerektiğini bu tür çalışmalar ile görüyoruz. Bugün mahallemizi cadde cadde, sokak sokak gezdik. Muhtarımız da taleplerinizi bizlere yerinde göstererek paylaştı. Bu konuda gerekli talimatları verdik, notlarımızı da aldık. Mahallemizde hayata geçireceğimiz bir kapalı pazar projemiz var. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız başladı. Pazarlarımızı daha güzel ve kullanışlı hale getirmek istiyoruz. Park konusunda da mahallenin bir ihtiyacı olduğunu gördük. Uygun alanlarda bununla ilgili gerekli çalışmamız olacak. Spor tesisleri noktasında da Hacı Osman Mahallesi'ne yeni spor alanları kazandıracağız ve gençlerimizin hizmetine açacağız" dedi.

Hacı Osman'da hayata geçirilecek projeleri 5 yıllık sürece yayacaklarını ifade eden Başkan Söğüt, "Bütün ekibimiz ile buradayız. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, meclis üyelerimiz ile karşınızdayız. Amacımız hizmet, başka bir amacımız yok. Siyaseti kapıda bırakarak içeriye girdik. Samimi şekilde talep ve önerilerinizi bizlere aktarın" diye konuştu.

Başkan Şener Söğüt daha sonra vatandaşlar tarafından tek tek iletilen talep ve önerileri dinledi, ilgili birim müdürlerine not aldırarak çözümü noktasında talimat verdi.

Kaynak: İHA