Başkan Söğüt: "Körfez’de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik'te bulunan Körfez Begonya Anne Şehir Merkezi'ni ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Söğüt: "Körfez’de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik'te bulunan Körfez Begonya Anne Şehir Merkezi'ni ziyaret etti. Annelerle sohbet eden, çocuklarla birlikte oyun oynayan Başkan Söğüt, "Körfez'de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih de eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Söğüt, önce çocuklarla bir araya geldi.

Anneler ve çocukların farklı noktalarda eğitim gördüğü merkezde çocukların oyunlarına eşlik eden Başkan Söğüt, "Tam bir aile ortamı. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çocuklar mutluysa anneler mutludur, anneler mutluysa şehir mutludur. Bu tür hizmetler gerçekten önemli. Bu dönem bizlerin de insanlara dokunduğumuz birebir hizmetler oldu. İşte buna en güzel örneklerden birisi Anne Şehir Merkezimiz. Bunun dışında bizler Esentepe'de kadınlarımız için spor tesisi yaptık. İçinde kadınlarımız zumba, jimnastik, egzersiz yapıyor. Gençlerimiz için Genç Nazende ve Kütüphaneyi hizmete aldık. Çocuklarımız için yaz boyunca eğlence dolu etkinlikler düzenledik. Her mahallemizde onlarla bir arada olduk. Büyüklerimiz için 60 + Yaşlanma Kulübü'nü kurduk. Körfez'de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyesi el ele omuz omuza bu güzellikleri sizlere sunuyoruz. Buraları yaşatmak, güçlü kılmak sizlerin elinde. Sizler ne kadar ilgi gösterirseniz hizmetleriniz daha da büyüyecektir" dedi.

Başkan Söğüt: "Körfez’de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Başkan Söğüt: "Körfez’de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Başkan Söğüt: "Körfez’de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Başkan Söğüt: "Körfez’de her yaşa, her gruba dokunan hizmetleri hayata geçiriyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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