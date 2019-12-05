Başkan Söğüt’ten Kocaelispor’a motivasyon ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu oynanacak Ağrıspor maçı öncesinde Kocaelispor'un idmanını ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu oynanacak Ağrıspor maçı için Körfez Esentepe Stadı'nda hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'un idmanını ziyaret etti. İdman öncesinde Kocaelispor Başkanvekili Bekir Halefler ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ile sohbet eden Başkan Şener Söğüt, hazırlıklara ilgili bilgi aldı. Daha sonra futbolcularla selamlaşan ve onlara tatlı ikram eden Başkan Söğüt, hafta sonu Ağrı'dan 3 puanla döneceklerine inandığını belirtti. Başkan Söğüt, "Kocaelispor başarılı günler geçiriyor ve bu bizleri mutlu ediyor. Kentin takıma sahip çıkması ve desteğini her zaman göstermesi, takımın performansını da olumlu etkiliyor. Bizler de Ağrı'ya gitmeden önce sizleri ziyaret edelim, moral verelim, arkanızda olduğumuzu hissedin istedik. Biz inanıyoruz ki bu moral ve motivasyonla şampiyonluk kupasını kaldıracağız. Sizlere güveniyoruz" dedi.

Başkan Vekili Bekir Halefler de Başkan Şener Söğüt'e teşekkür ederek, "Başkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Hem Şener Başkanımız hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız sağolsun desteklerini her zaman hissettiriyorlar. Bizler de bu desteğe mahcup olmamak adına var gücümüzle çalışacağız. Yolun sonu şampiyonluk olacak. Futbolcularımız da buna inanıyor" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Şener Söğüt, grubunu şampiyon olarak tamamlayan Körfez Gençlerbirliği U14 Futbol Takımı futbolcuları ve hocaları ile yemekte bir araya geldi. Kirazlıyalı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemeğe Başkan Söğüt'ün yanı sıra Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Spor Koordinatörü Selami Tanış, Spor Müdürü Ali Osman Baş, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, kulüp yöneticileri, futbolcular ve yöneticiler katıldı. Başkan Söğüt, futbolcularla tek tek sohbet ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: İHA