Başkan Soner Çetin, 65 yaş üstü büyüklerle bir araya geldi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü 14:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek onlara moral verdi. Başkan Soner Çetin, "Evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Ancak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yaklaşık 3 aydır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlarla yemek yiyen Başkan Soner Çetin, "Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Haftanın bir günü birkaç saat de olsa dışarı çıkma şansınız oluyor. Ama bugünlerde böyle davranmak gerekiyor. Biraz daha sabırlı olun. Bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Başkan Soner Çetin, pandemi sürecinde Çukurova Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları anlatarak, "Bu süreçte Çukurova'nın tüm sokaklarını defalarla ilaçlı suyla yıkadık. İşyerlerini ve ibadethaneleri dezenfekte etti. Ayrıca sokağa çıkmaları yasak olan siz büyüklerimizin emrinde olduk. Yalnız yaşayan vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek servisi yaptık, gıda yardımında bulunduk, maske dağıttık ve gerektiğinde maaşlarını çektik. Bu hizmetleri elimizden geldiğince eksiksiz yapmaya gayret ettik. Yaptığımız bu çalışmaların Çukurova'da ve Adana'da salgının etkisinin az olmasına katkısı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Siz emredin biz yapalım" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, yemek boyunca vatandaşlarla sohbet ederek bir isteği olup olmadığını sordu. Başkan Soner Çetin, kendilerini ağırladığı için Beyzade Kebap işletmecilerine de teşekkür etti.

Kaynak: İHA