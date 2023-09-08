Başkan Soyer, görme engelli milli takım sporcularını ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzme altyapı gelişim kampı için kentte bulunan görme engelli milli takım sporcularını ağırladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Başkan Soyer, görme engelli milli takım sporcularını ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzme altyapı gelişim kampı için kentte bulunan görme engelli milli takım sporcularını ağırladı. İzmir'de kamp yapan milli sporculara yarışmalarda başarılar dileyen Başkan Soyer, "Bizim size inancımız tam. Başarılarınız daim olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy İZELMAN Sosyal Tesisi'nde konaklayan görme engelli milli yüzücüleri ağırladı. 11-15 yaş arası gençlerden oluşan ve yüzme altyapı gelişim kampı için İzmir'i tercih eden takımın ziyaretine İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, Milli Takım antrenörleri Gülşan Tekin, Elanur Atalay, Esra Bilgin de eşlik etti. Başkan Soyer, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve kadar İzmir'de kamp yapan sporculara başarılar diledi.

"Bizim size inancımız tam"

Sporcuların İzmir'de keyifli vakit geçirmelerini ve kentten mutlu ayrılmalarını dileyen Başkan Soyer, "İzmir, bir deniz şehri. İzmir'in su sporlarına olan ilgisini bu dönemde daha da artırdık. Biz, siz sporcuları her zaman destekleyeceğiz. Spora olan ilginiz artsın ve ülkemizi çok daha iyi yerlerde temsil edin. Bizim size inancımız tam. Başarılarınız daim olsun" dedi.

İzmir'e ilk defa gelen görme engelli milli yüzücüler lisans hayatlarındaki ilk kamplarını da İzmir'de yaptı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçmesinin ardından Yüzme Altyapı Gelişim Kampı için 3 Eylül'de kente gelen sporcular Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde antrenmana başladı. Antrenmanlarında rehber eşliğinde İzmir Kültür Turu'na katılan sporcular, İnciraltı Terapi Bahçesi ile Mavi Bayraklı Urla Kum Denizi Plajı'nı da ziyaret edecek.

Başkan Soyer, görme engelli milli takım sporcularını ağırladı

Başkan Soyer, görme engelli milli takım sporcularını ağırladı

Başkan Soyer, görme engelli milli takım sporcularını ağırladı

Başkan Soyer, görme engelli milli takım sporcularını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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