Başkan Soyer: “Kadınlar aydınlık geleceğin mimarı olacak”

Ege İş Kadınları Derneği'nin (EGİKAD) 15'inci kuruluş yıldönümü yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'deki aydınlık geleceğin mimarı kadınlar olmak zorunda. O kadınların da öncülüğünü İzmirli...

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Soyer: “Kadınlar aydınlık geleceğin mimarı olacak”

Ege İş Kadınları Derneği'nin (EGİKAD) 15'inci kuruluş yıldönümü yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'deki aydınlık geleceğin mimarı kadınlar olmak zorunda. O kadınların da öncülüğünü İzmirli kadınlar yapmak zorunda. Sizin yükünüz ve sorumluluğunuz aslında sadece İzmir'le sınırlı değil" dedi.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD), kuruluşunun 15'inci yıldönümünü kutladı. İzmir Arena'da yapılan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı buluşmada İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Ege İş Kadınları Derneği Başkanı Şahika Aşkıner, Ege İş Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Işın Yılmaz, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, iş dünyası, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri yer aldı.

Soyer: "Yükünüz ve sorumluluğunuz sadece İzmir'le sınırlı değil"

İzmir'de kadınların tarih boyunca varlıklarını gösterdiğini ve şehrin kimliğine damgasını vurduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT'ta kadın şoförler istihdam ettiklerini hatırlattı. Soyer, "Kadının elinin değdiği yerde bir başka terbiye, medeniyet başlıyor. İzmir o yüzden Türkiye'nin en farklı şehridir. En demokratik, en güzel şehridir. İzmir'in kadınlarının Türkiye'deki kadınlara öncülük etmesi gerektiğine inanıyorum. İzmir'in kadınlarının sorumluluğu sadece İzmir'le sınırlı olamaz. Tarih boyunca da olmamış. Türkiye'deki aydınlık geleceğin mimarı kadınlar olmak zorunda. O kadınların da öncülüğünü İzmirli kadınlar yapmak zorunda. Başka türlü değişmeyecek. Sizin yükünüz ve sorumluluğunuz aslında sadece İzmir'le sınırlı değil" dedi.

Doğan: "Çok başarılı hizmet yürüttük"

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, "Biz EGİKAD ile beraber İzmir Valiliği olarak AB projesiyle onları daha yakından tanıdık, çok başarılı hizmet yürüttük" dedi. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "Kadın sorunu bir medeniyet, uygarlaşma sorunudur. Çözülmeden demokrasi sorunu çözülemez, hukuk, adalet, eşitlik sorunları çözülemez. Toplumun yarısını ihmal eden bir topluluk başarı sağlayamaz" dedi.

Ege İş Kadınları Derneği Başkanı Şahika Aşkıner, "Ana misyonumuz olan şehrimizde ve bölgemizdeki kadın girişimci sayısını artırmaya, yapmış olduğumuz iki AB projesiyle yolun başında olan kadın girişimcilere destek vermeye devam ediyoruz" dedi. Ege İş Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Işın Yılmaz ise derneğin kuruluş sürecini anlattı.

Başkan Soyer: “Kadınlar aydınlık geleceğin mimarı olacak”

Başkan Soyer: “Kadınlar aydınlık geleceğin mimarı olacak”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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