Başkan Soyer: “Son nefesimize kadar 9 Eylül’e İzmir’e sahip çıkacağız”

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Başkan Soyer: “Son nefesimize kadar 9 Eylül’e İzmir’e sahip çıkacağız”

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

İzmir'in kurtuluşunun 101. yıldönümü bu yıl da coşkulu kutlamalara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, tüm gün devam etti. Program çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve İzmirliler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Lozan Meydanı'na kadar yürüdü. Başkan Tunç Soyer, balkonlarda ve kortejin dışında coşkuya ortak olan vatandaşları selamladı.

"Hepinizi çok seviyorum"

Coşku Kültürpark Çim Alan'da Tan Taşçı konseriyle devam etti. İzmir Marşı ile başlayan gecede İzmirlileri selamlaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, savaşın son günü, barışın ilk günü. 100 yıldır barış içinde yaşıyorsak 9 Eylül'de başladı. İzmir kurtuluşun ve kuruluşun şehri. İzmir cumhuriyetin ve demokrasinin en sağlam bekçisi. İzmir dağlarında çiçekler açan, eğlencesini, neşesini yitirmiş bu coğrafyada antidepresandır, ilaçtır, vitamindir. 9 Eylül ve İzmir bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Son nefesimize kadar 9 Eylül'e İzmir'e sahip çıkacağız. Hepinizi çok seviyorum, bu akşam şahane bir akşam" dedi.

Başkan Soyer, Tan Taşçı'ya zeytin fidanı hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Yargıtay’dan yeni evlenecekleri ilgilendiren emsal karar: ''kadının kişilik haklarına saldırı''
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mustafakemalpaşa’nın markası Tatlıtop Basketbol Şenlikleri başladı
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Mudanya yolunda aktarma bitiyor, bir düğüm daha çözülüyor
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı, ''Böyle bir bayrağı sergiliyor olmamız onur ve kıvanç meseledir''
Türk askerini karşılayan 100 yıllık tarihi Türk bayrağı DEÜ’ye bağışlandı, ''Böyle bir bayrağı sergiliyor olmamız onur ve kıvanç meseledir''
Son Haberler
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
İBB açıkladı! Okulların ilk günü İETT'ler ücretsiz olacak! O saatlere dikkat!
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
Cübbeli Ahmet hoca Kadiri Tarikatı şeyhi mi oldu? O iddialarına çok sert cevap verdi
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! TSK'ya dil uzattı çirkin ve asılsız iftiralarda bulundu
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı