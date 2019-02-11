Başkan Soylu Ordulularla buluştu, müjde verdi

İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes Ordulular Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Soylu, Ordulu çiçek üreticilerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin ilçeye kazandırılacağının müjdesini verdi.

Menderes'te sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes Ordulular Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin Menderes'e kazandırılacağı müjdesini veren Başkan Soylu, Ordulu çiçek üreticilerinin dünyaya açılacağını kaydetti.

Ziyarette konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "İlçemizde Ordulu hemşehrilerimizin yoğunlukla yaşadığı Altıntepe mahallemizin yollarını asfaltlayacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de yerine getirdik ve Altıntepe mahallemizin yollarını altın gibi yollara kavuşturduk. Altıntepe mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın bizden en çok istedikleri hizmetleri yerine getirmiş olduk" dedi.

Yeni dönemde Menderes'in tarımda İzmir'in merkezi olacağını kaydeden Başkan Soylu, "Çiçek üretimi yapan vatandaşlarımız için Çakaltepe mahallemizde 850 dönümlük hazine arazisini Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilan ettirdik. Burada çiçek üreticimize 25'er dönem arazi tahsis edilecek. Bu arazide seracılık yapan vatandaşlarımız yüzde 0 faizle kredi kullanabilecekler, teknolojik seralarını o alanda yapabilecekler. Alana sadece seracılık değil, çiçek üretimiyle ilgili meslek lisesinden, konferans salonlarına varana kadar her türlü proje yapılacak. İkinci dönemimizde çiçek mezatını da ilçemize getirerek Menderes'imizi çiçeğin yurt dışına ihraç edileceği bir merkez haline getireceğiz. Kazanan Menderes'imiz olacak, kazanan Menderes'imizde yaşayan Ordulu hemşehrilerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Menderes Ordulular Derneği Başkanı Süleyman Artçı da, Başkan Soylu'ya ilçeye kazandırdığı hizmetler ve Ordululara vermiş olduğu müjdeler için teşekkür etti.

Kaynak: İHA