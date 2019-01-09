Başkan Subaşıoğlu: “Hizmetlerin topluma aktarılmasında gazetecilerin büyük emeği var”

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, "10 Ocak Dünya Çalışkan Gazeteciler Günü" dolayısı ile kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nun da gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Subaşıoğlu'nun yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı başta olmak üzere kentte görev yapan çok sayıda gazeteci katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başkan Subaşıoğlu, Türkiye genelinde sosyal alandan, çevreye varana kadar bir çok alanda en çok projeyi hayata geçiren belediyelerden birisi olduklarını söyledi. Projelerin hayata geçirildikten sonraki sürecinde önemine değinen Başkan Subaşıoğlu, gazetecilerin bu anlamda yapılan hizmetleri kamuoyuna aktarılması, tanıtılması noktasında büyük emeklerinin olduğunu kaydetti. Başkan Subaşıoğlu, "İnşallah gazeteci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız önümüzdeki dönemlerde de yapacakları haberlerle belediyemizi hizmetlerin topluma aktaracak ve kamuoyunu aydınlatacaklar" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Başkan Boyacı ise medya sektörünün ekonomik sıkıntıları olduğunu kaydederek, iktidara medya sektörünün borçlarının yapılandırılması çağrısında bulundu. Boyacı, "Son günlerde spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor. Dün kredi kartı borçlarının yapılandırılacağı açıklandı. Bizlerde medya kuruluşlarının borçlarının yapılandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA