Başkan Sunar gazetecilerle buluştu

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Belediyenin çok amaçlı salonunda oldukça sıcak bir ortamda geçen ve basın mensupların büyük ilgi gösterdiği toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken Belediyesi olarak çok güzel projeler üretip hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti.

Bu projeleri hayata geçirirken tüm şehirden ve basın mensuplarından büyük destek aldıklarını vurgulayan Başkan Sunar, yürüttükleri projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Sunar, "Bizim gibi merkez belediyeleri rutin hizmetler dediğimiz işlerini en iyi şekilde yapabilmelidirler. Bu meyanda başta asfalt, kaldırım, yol temizlik ile sosyal ve katılımcı belediyecilik anlamında üzerimize düşen mükellefiyetleri yerine getirmek temel vazifemizdir. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu güne çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ." dedi.

ÖNELİ OLAN VATANDAŞIMIZIN MEMNUNİYETİ

Hizmetlerin karşılığını büyük bir ölçüde aldıklarını ifade eden Sunar," Yaptığımız çalışmalarla alakalı vatandaşlardan olumlu sonuç alıyoruz. Önemli olan onların memnuniyeti. Mesela kitap seviyorsunuz bir vatandaşımız kitap getirmiş .Bunu başkanıma verin demiş. Bu tahmin edilemez bir memnuniyet veriyor. İnanılmaz şekilde insanı mutlu ediyor." Diye konuştu.

BAŞKAN SUNAR PROJELERİNİ ANLATTI

Palandöken Belediyesi'nin ele aldığı olan projelere değinen Sunar, "Sizlerle seçimlerde , adaylık zamanımızda konuştuğumuz köy evleri projemiz vardı. Köy evleri projemizde bir mesafe kat etmiş bulunuyoruz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KUDAKA ve Palandöken Belediyesi işbirliği ile bu projemizde bir hayli yol aldık , inşallah ona start vereceğiz. Yine diğer bir projemiz Abdurrahmangazi mahallemizde bir mandıra faaliyeti yürütmekti . Mahallemizde bulunan bayanlarımızın o bölgede üretilen hayvansal ürünleri işleyebilecekleri bir mandıra yapma faaliyetimiz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Palandöken belediyesi, proje üzerinde çalışıyor. Yine KUDAKA da destek veriyor. Projelerimizin içerisinde bir de kızak alanları projemiz vardı hatırlarsanız. Kızak alanları projemiz dahilinde tahsisi Palandöken Belediyesi'ne ait Kent Ormanı'nda bir kızak alanı çalışmamız var. Kent Ormanı ile ilgili gelişim planımızı Bakanlığın onaylamasını bekliyoruz . Bakanlık onayladığı anda orada kızak alanı projemizi ve başkaca düşündüğümüz ciddi yatırımları hayata geçireceğiz. Kent Ormanı'nın çehresini baştan aşağı değiştirmiş olacağız. Orada vatandaşımızın mesire yapabileceği , dinlenebileceği alanlar ve gözlem kuleleri gibi projelerimiz var. Yine yenilenebilir bir güneş enerjisi santrali ihtiyacımız vardı. Bu santrali de inşallah seneye Nenehatun köyünde faaliyete geçireceğiz ." dedi.

BELEDİYEMİZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR

Hayvansal atıkların değerlendirilmesi hususundaki projelerinden de bahseden Sunar ," Palandöken Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerimizde hem modern kent yaşamının, hem de kırsal yaşamın beraber yaşandığı yerler var . Buralarda hayvansal üretimler yapılıyor dolayısıyla hayvansal atıkların değerlendirilmesi için bir Biyogaz tesisi projemiz var. Biyogaz tesisi projemizde de bir mesafe kat ettik KUDAKA da Biyogaz tesisi projemizin danışmanlık hizmetini destekledi. Projelerimizi hayata geçirmek için arkadaşlarımız ve ilgili birimlerin hepsi ile beraber çalışıyoruz.Hepsine çok teşekkür ediyorum." Dedi.

1 VE 2. MARKETLER İÇİN DÖNÜŞÜM ZAMANI

Önemli projeler arasında yer alan 1 ve 2 marketlerdeki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Sunar, " Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne Palandöken Belediyesi sınırları içerisinde vatandaşımıza nasıl hizmet yapabiliriz, nasıl rahat ettirebiliriz gayreti içinde olduk . Ve 1 ve 2. Marketlerde dönüşüm yapılması gerekir diye de hem esnafımızla hem de sizlerle istişarede bulunduk. Adaylığımızdan itibaren bu projemizle ilgili epey çalıştık.

Kızılcahamam'da yapmış bulunduğumuz Parti toplantısında çevre bakanımıza bu dosyayı arz edip durumumuzu izah edince çevre bakanlığımız konuya ilgi duydu. Hamdolsun bakanımız epey bize destek verdi bu hususta. En son bir ay önce Erzurum'u ziyaretlerinde Palandöken Belediyesi'nde kentsel dönüşüm yapılacak müjdesini açıkladı Palandöken Belediyesi kentsel dönüşüm anlamında biraz geride kalmıştı. Şimdi en azından ilgili bakanlık bu hususta iradesini Ortaya koymuş bulunuyor. İnşallah olumlu sonuçlar almaya devam edip yine sizlerle paylaşacağız diyerek sözlerini bitiren Sunar, Toplantıya iştirak eden basın mensuplarına teşekkür etti.

Palandöken Belediyesi salonunda gerçekleşen toplantı, soru cevap kısmından sonra son buldu.

Kaynak: İHA