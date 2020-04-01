Başkan Taban’dan temizlik çalışanlarına özel teşekkür

Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 20 gündür gece gündüz yoğun mesai harcayan İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelini şantiyede ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, bu yoğun emeğin karşılığında personeline teşekkür etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, ülkemizde de ilk olarak 10 Mart tarihinde görüldü. Bu tarih itibariyle İnegöl Belediyesi adeta virüsle mücadele konusunda seferberlik başlattı. Korona virüs salgını sürecinde en büyük vazife ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne düştü. 10 Mart tarihinden itibaren 163 personeliyle sahaya inen Temizlik İşleri Müdürlüğü, gece ve gündüz ekipleriyle iki vardiya olmak üzere tam zamanlı olarak yoğun bir mesai harcayarak günlük rutin temizlik çalışmalarının yanında dezenfekte çalışmalarını da sürdürdü.

Başkan temizlik personeliyle buluştu

Halen merkezde ve kırsal mahallelerde yoğun şekilde süren çalışmalara karşı temizlik işleri personeli ilk günkü özveriyle çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile birlikte temizlik işleri müdürlüğü ekipleriyle buluştu. Katı atık aktarma istasyonunda mesai öncesi yapılan buluşmada, personele çay ve simit ikramı yapıldı.

İnegöl'e değer katıyorsunuz

Sosyal mesafe de dikkate alınarak gerçekleştirilen buluşmada personele yönelik konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Önemli günlerden geçiyoruz. Temizlik hususunun çok daha kıymetli olduğu günleri yaşıyoruz. Sizler de işiniz gereği bütün gününüzü bununla geçiriyorsunuz. Allah razı olsun İnegöl'e de büyük değer katıyorsunuz. Bizler de sizin bir araya gelelim ve böyle bir sabah buluşmasında sizlere teşekkür edelim istedik. Bu sürecin kahramanlarından olan sağlık çalışanlarımızla ilgili de bir akım başlamıştı. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Hep birlikte omuz omuza mücadele

"Bana göre sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz" sözleriyle konuşmasını sürdürerek temizlik konusunun önemine vurgu yapan Taban, "Hepinizin eline, yüreğine sağlık. Helalinden, hakkıyla bir kazanç elde ediyorsunuz ve bu şehri de her gün tertemiz bir hale getirebilmek için mücadele ediyorsunuz. Bizler de çok daha güzel bir şehir hayal ediyoruz. Ben bu hayale erişeceğimize canı gönülden inanıyorum. Ve bu hayale de sizlerin destek ve katısıyla erişeceğiz. Hepiniz burada omu omuza verdiniz, başından beri bir mücadele veriyorsunuz" diye konuştu.

Gayretinizi görüyoruz

Özellikle bu salgın sebebiyle temizliğin de ne kadar önemli olduğunu insanların da anladığını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Daha iyi de anlayacaklar. Bundan sonraki süreçte de eminim ki çok daha dikkatli olmaya devam edecek. Evinde, işyerinde çıkardıkları çöpü, elindeki basit bir çöpü atarken daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Ben sizlerin gayretinizi esirgemediğinizi, dikkatli ve titiz şekilde çalıştığınızı görüyorum. Bu özel zamanda sizler ekstra bir gayret sergiliyor, ekstra çalışıyorsunuz. Burada gördüğümüz bir emek, bir gayret var. Bunun farkındayız. Ekstra çalışmalar var. Hayatta boşluk bırakmayacak şekilde çalışılıyor. Biz aynı zamanda iyi bir ekip ve iyi bir aile olmanın da gayreti içerisinde olacağız. İnsanların gözünü boyama derdinde değiliz. Hepinize bu katkı ve gayretleriniz için yürekten teşekkür ediyorum."

Önce kendi sağlığınız

"Sizlerden önce sağlığınızı, iş güvenliğinizi istiyorum. Ondan sonra sahadaki işlerin daha iyi olmasını istiyorum. Sizden daha kıymetli bir şey yok. Evet zamanla yarışıyoruz ama zaman sizin sağlığınızdan kıymetli değil. Önce kendi sağlık sıhhatimiz için en doğru olanı yapalım. Bizler size güveniyoruz. Hepinizin yüreğine sağlık. Allah sizler ve cümle milletimizi hastalıktan korusun"

Kaynak: İHA