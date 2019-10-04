Başkan Tahmazoğlu, camiler haftasını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Camiler ve Din Görevlileri haftasını kutlayarak, "Cami yapmak, imanın ve dindarlığın göstergesidir" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana cami yapımına ve düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapılmasına özen gösteriyor. Şahinbey Belediyesi ayrıca vatandaşın hizmetine sunduğu sosyal tesislerde, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hocaların gözetiminde verilen dini eğitimlerle 7'den 70'e herkesin dini bilgileri daha iyi ve doğru bir biçimde öğrenmesini sağlıyor.

"Camiler İslam'ın sembolüdür"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada camilerin önemine değinerek, "İslam'ın ilk günlerinden itibaren Müslümanlar cami yapımına önem vermişler ve yaptıkları hayrın ebedi olması için yarışmışlardır. Cami yapmak, imanın ve dindarlığın göstergesidir. Yüce Allah, cami yaptırmanın önemini Kur'an-ı Kerim'in Tövbe suresinin 18. Ayet "inde şöyle bildiriyor, "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte, doğru yola erenlerden olmaları umulanlar bunlardır" demiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Şahinbey İlçemizde birçok caminin yapımını tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Daha önce cami yapılacak alan bulunamazken, imar planlamalarında yaptığımız hassas çalışmalar ile cami yapımları için alan açıyoruz. Camileri yaşatmanın en iyi yolu, bu mübarek mekanları cemaatsiz bırakmamak, çevresini bir kültür merkezi haline getirmektir. Bu maksatla, beş vakit namazın camilerde kılınmasını teşvik eden Peygamberimiz (S.A.V.), "Cemaatle kılınan namazın, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletli" olduğunu bildirmiştir" dedi.

Türkiye'nin ikinci büyük camisi Şahinbey'de

Gaziantep'in en büyük, Türkiye'nin ise ikinci büyük camisi Şahinbey Belediyesi'nce Akkent Mahallesi'ne inşa ediliyor. Ankara Kocatepe Cami, İstanbul Sultanahmet Cami'den de daha büyük olarak tasarlanan cami, 14 bin 700 metrekarelik alana inşa ediliyor. Türkiye'nin en büyük ikinci Camisi olacak olan Akkent Cami'nin kubbe yüksekliği 67 metre olurken, kubbe çapı ise 34 metre genişliğinde olacak. Akkent Parkı içerisine inşa edilen cami zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşacak. Caminin 4 bin 800 metrekarelik avlusunda 44 adet 30 metrekare büyüklüğünde külliye şeklinde odalar bulunacak.

"146 camiyi ibadete açtık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelecek nesillerin yetişmesinde camilerin çok önemli yeri olduğunu belirleterek, "Cami yaptırmak çok güzel bir duygu. Biz göreve geldikten sonra hayırsever vatandaşlarımızla birlikte 146 tane cami yaparak ibadete açtık. Ayrıca inşaatı devam eden 18 camimiz bulunuyor. Toplamda 164 cami bizim dönemimizde hizmete girmiş olacak" dedi.

"Camileri temizliyoruz"

Şahinbey bölgesinde bulunan tüm camilerin temizliğini Şahinbey Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Şahinbey ilçesindeki tüm camilerin temizliğini Şahinbey Belediyesi temizlik ekiplerimiz yapıyor. Şahinbey Belediyesi bu güne kadar vatandaşlara hizmet amacıyla birçok cami inşa etmiş ve birçok caminin yapımına katkı sağlamıştır. Camiler toplumun kutsal mekanlarıdır. Buraların tadilatı, yapımı ve temiz tutulması önemlidir. Bu anlamda vatandaşların ibadet ettiği kutsal mekanların temizliğini yaparak onlara yakışır hale getirmek için çalışıyoruz. Halı, iç ve dış temizliği yapılan camilerimizin sağlıklı, rutubet olmadan ve içeriye nefis kokular yayan bir sistemle temizleme çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA