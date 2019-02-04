Başkan Tandoğan’dan Vanlı arıcılara ziyaret

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan kışlatma için Akdeniz Bölgesine giden Vanlı arıcıları ziyaret etti.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan beraberindeki yardımcısı Burhan Baran ile birlikte kışlatma için Mersin ve Adana mıntıkasına giden Vanlı arıcıları ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Başkan Tandoğan, bölgemizin kış şartlarından dolayı yaklaşık yüzde 80-90 kadar arıcımızın tamamı kışlatma için Akdeniz Bölgesine gittiğini söyledi. Arıcıların Akdeniz Bölgesi'nde baharın ve erken geldiğinden dolayı burayı tercih ettiğini ifade eden Başkan Tandoğan, başkan yardımcısı Burhan Baran ile birlikte Mersin ve Adana mıntıkasını gezerek buradaki üreticilerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediklerini söyledi. Yaklaşık 150 işletmeyi ziyaret eden Başkan Tandoğan, "Baharın gelişiyle beraber buradaki arıcılık faaliyeti başladı. Kışlatmaya giden araçlarımızın sorunları ve çözümlerini konuştuk. İlimiz arıcıları 2018 yılı kötü bir sezon geçirdi ve yeterince bal olmadığından arı kaybı çok fazla oldu. Umut ediyoruz ki bu sene yağan kar ve yağıştan dolayı iyi bol verimli bir sezon beklediklerini tahmin ediyoruz" dedi.

"Önemli bir endişemiz var"

Başkan Tandoğan, "Çukurova Bölgesinde tarımsal ilaçlamanın bilinmeyen, tanınmayan kayıt dışı zehirli bir ilaçlardan dolayı çok fazla arı ölümleri yaşanmaktadır. Bu ilaçlamayla beraber arı ölümleri çok fazla yaşanıyor. Bunlar milli bir servetti. Korsan ve kimin tarafından atıldığı ilaçlamaya yasak getirmesi, daha fazla takip ve kontrol edilmesi gerek. Tüm üreticilerimize kazasız belasız bol verimli bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA