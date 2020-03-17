Başkan Tanış’tan ‘18 Mart’ mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, Çanakkale'de aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Çanakkale Zaferi ile Çanakkale'nin geçilmezliği ve Türk milletinin yenilmezliğinin altın harflerle tarihe nakşettiğini kaydeden Başkan Tanış, "Vatanını canan bilip canından vazgeçen ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu topraklar, dün olduğu gibi bugün de birliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, adaletin, huzurun tüm dünyaya yayıldığı bir kaynak, mazlumların sığınacağı güvenli bir liman olmaya devam etmektedir.

Çanakkale bir şuur, kaybolmayan bir ruhtur. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatlarında olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla milli birlik ve beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Gururla eda ettiğimiz Çanakkale Zaferi'ni bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hemşehrilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA