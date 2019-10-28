Başkan Tanış’tan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli birlik ve beraberliğin nişanesi olan cumhuriyetin 96. yıldönümünün büyük bir heyecan, coşku ve gururla kutlandığını belirten Başkan Tanış, "Demokrasi ve vatandaş iradesiyle taçlandırdığımız cumhuriyetimiz, milletimizin sonsuz varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bizler bugünlerin sorumluları olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu yolda yürürken asla milli değerlerimizden ödün vermemek, milli birlik ve beraberliğimizi yükseltmek ve bu değerleri yarınlara teslim etmekle görevliyiz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarını koruyarak, hepimiz bütün gayretimizle adalet, barış ve hakkaniyet için insani değerleri savunmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA