Başkan Tarhan, deprem bölgesinden gelen çocuklarla buluştu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, dezavantajlı ve deprem bölgesinden gelen çocukları Su Dünyasında misafir etti.

Mutluluk Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin organize ettiği etkinlikte çocuklar, havuza girerek doyasıya eğlendi. Mezitli Belediyesi Su Dünyasındaki havuzda bulunan oyun alanlarında serinlemenin keyfini çıkaran çocuklara havuz görevlileri ve dernek temsilcileri de eşlik etti.

Konuklarının çok anlamlı ve önemli olduğunu söyleyen Tarhan, "Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Mezitli Belediyesi olarak herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bu gün gönüllü arkadaşlarımızın, dernek başkanlarının, yöneticilerin, toplumunun dezavantajlı kesimlerindeki çocuklarımız, deprem bölgesinde gelip Mezitli'de yaşayan çocuklarımızı birlikte güzel bir gün geçirsinler diye Su Dünyasına davet ettik. Çocuklarımız bizim konuklarımız. Belediye olarak herkesi konuk ediyoruz ama bu günkü konuklarımız hepsinden daha önemli ve anlamlı. Onlara her zaman elimden gelen desteği sağlıyorum. Mutluluk Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Mutluluk Gönüllüleri Dernek Başkanı Ceyhan Çetinkaya, "Dernek olarak her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın misafiriyiz. Dezavantajlı ve deprem bölgesinden gelen çocuklarımızı mutlu etmeye geldik. Çocuklarımız burada çok güzel eğlendiler. Güzel zamanlar geçirdiler. Belediyemize ait Su Dünyası gerçekten çok hijyen ve çok güzel bir yer. Bizleri burada misafir eden tüm belediye çalışanlarına ve Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)