Başkan Tarhan, maske dağıtıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor.

Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünden başlayarak çevrede bulunan esnaflara ve trafik ışıklarında duran sürücülere maske dağıtan Başkan Tarhan, takmayanları ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları ise uyardı. Belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının da eşlik ettiği maske dağıtımında, binlerce maske dağıtıldı. Tüm Mezitlililerin Babalar Günü de kutlayan Tarhan, maske takmanın önemine dikkat çekti. Virüsün yayılmasının tekrar artmasının en büyük nedeninin tedbirlerin gevşetilmesi olduğunu ifade eden Tarhan, "Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. İlk günden itibaren Mezitlililer olarak örnek bir dayanışma örneği sergileyerek Korona virüsünün kentimize bulaşmasının önüne geçti. Ancak alınan kararlar sonrası gevşetilen tedbirler bir anda bizleri yine virüs gerçeğiyle baş başa bıraktı. Bu nedenle virüse karşı her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Biz de virüse dikkat çekmek ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için zaman zaman Mezitlililerin yoğun olduğu yerlerde maske dağıtıyoruz. Fırsat buldukça maske dağıtımına kendim de katılıyorum" dedi.

Virüse karşı vatandaşları yalnız bırakmamak için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Tarhan, "Hiçbir vatandaşımızı virüsün olumsuz etkisiyle baş başa bırakmamak için çalışıyoruz. Bunu da halkımızla birlikte başarıyoruz. İlk çıktığı günden itibaren evinde bir çok vatandaşımız maske dikerek belediyemize teslim etti. Biz de bir özel hastanede bunların dezenfektanını sağlayarak talep eden herkese ulaştırdık. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek biçimde halkımız tarafından on binlerce gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemize bağışlandı. Bu gıda kolisi dağıtımı belediyemizin bütçesine bir kuruş zarar vermedi. Bu, halkımızın desteği ve belediyesine olan güveniyle sağlandı, çünkü burası Mezitli. Mezitli'de iyilik bulaşıcıdır. Burada yaşayan herkes kocaman bir aile. Bunu en güzel virüs döneminde gösterdik. Şimdi yine aynı hassasiyetle tedbirlerimizi alalım ve mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Çıkmak zorundaysak ta maskemizi takalım ve sosyal mesafe kuralına dikkat edelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA