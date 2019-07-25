Başkan Tekin Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek göreve yeni atanan Mehmet Aşık'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Tekin, ziyareti kapsamında Pazaryeri ilçesinde bulunan ve Karayolları 14. Bölge sınırlarında olan Pazaryeri ilçesinden geçecek otoyol projeleri ve Pazaryeri-Bursa otoyolu hakkında bilgiler aldı. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, "Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Mehmet Aşık Bey'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledik. Kendisi ile Pazaryeri ilçemizin yol sorunlarını ve ilçemizden geçecek Ankara, İzmir otoyolu ile ilgili bilgiler aldık. Yapılan görüşmede ilçemiz için güzel geçti, kendisine bizleri misafir ettiği için teşekkür eder tekrar görevinde başarılar dilerim" dedi.

Başkan Tekin, ziyaret kapsamında Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Servet Özbek'i ve Ramazan Yıldırım'ı da ziyaret etti. Tekin,ziyaretleri kapsamında Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a ve yardımları Servet Özbek ve Ramazan Yıldırım'a Pazaryeri ilçesinin Kınık Köyünde çömlekten yapılan cezve ve fincan takımı hediye etti.

Kaynak: İHA