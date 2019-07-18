Başkan Tekin Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin Pazaryeri Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özdemir ile okulun sorunları ve projeleri hakkında görüşmeler yaptı. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, "ilçemizde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ettik ve Okulun sorunları hakkında görüşmeler yaptık belediye çalışmalarımız hakkında okul müdürümüz Doç. Dr. Mehmet Özdemir ile bilgi alışverişinde bulunduk" ifadesinde bulundu. Başkan Tekin, Yüksek Okul Müdürü Doç.Dr. Mehmet Özdemir'e müdür Yrd. İrem Yazıcı'ya, müdür Yrd. Serkan Sökmen'e ve Yüksekokul sekreteri v. Arzu Onan'a kendilerini misafir ettikleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA