Başkan Tekin, sendika üyeleriyle Kınık köyünü ziyaret etti

Ankara Türk Büro Sen Sendikası 2 nolu Maliye Şube üyeleri Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünü gezdiler.

Türk Büro Sen Sendikası Ankara 2 nolu Maliye Şube üyelerinin düzenlediği "Ecdadın izinde, Söğüt-Bilecik-Pazaryeri-Bozüyük gezisi" kapsamında Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünü ziyaret ederek Çömlekçilik tarihi ve yapımı hakkında bilgiler aldı. Kınık köyünün tanınmış çömlek ustası Salim Yaşar, Ankara'dan gelen Sendika üyelerine Kınık Köyü tarihini çömlekçilik sanatını tanıttı. Çömlek ustası Salim Yaşar gelen ziyaretçilere Kınık köyünde bulunan, Avrupa'nın En büyük Dünya'nın 2. büyük küpü olan Küpü tanıtarak yapılışı hakkında bilgiler verdi. Sendika üyeleri Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, in ismini basından duyduklarını dile getirirken, Gelen ziyaretçilerden haberi olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sendika üyeleri ile tanışıp sohbet etti. Başkan Tekin, Sendika üyelerinin Pazaryeri ilçesine geldiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken yaptığı açıklamada, "ilçemiz göletleri, barajları, doğası ile mükemmel bir yer. Yapacağımız yatırımlarla Pazaryeri ilçemizi Turizm açısından güzel yerlere taşıyacağız. Sizlerin "Ecdadın izinde" yapmış olduğunuz gezi kapsamında Pazaryeri ilçemize ve Kınık köyümüze verdiğiniz değer için ziyaretiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA