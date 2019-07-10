Başkan Tekin, Yalova Belediyesini ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salmanı ziyaret etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Başkan Tekin'in yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken yaptığı açıklamada, "31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için 15 yıl çalıştığı Pazaryeri Belediyesi için AK Parti'den aday adayı olan, fakat partisinden aday gösterilmeyince bağımsız Belediye Başkanı Adayı olarak seçimleri kazanan, Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız Belediye Başkanı seçilen Zekiye Tekin'i tebrik ederim. Kendisinin Pazaryeri ilçesine en güzel hizmetleri sunacağından hiç şüphemiz yok. Zekiye Hanım'a görevinde başarılar dilerim" dedi.

Pazaryeri Belediyesi Başkanı Zekiye Tekin, ise Yalova Belediyesinin ve Belediye Başkanı Vefa Salman'ın misafirperverliğinden dolayı kendisine Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde hazırlanmış çömlekten yapılmış cezve ve fincan takımı hediye ederek teşekkür etti.

Kaynak: İHA