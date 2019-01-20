Başkan Toçoğlu, MÜSİAD Sakarya Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu’na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, MÜSİAD Sakarya Şubesinin 18. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

MÜSİAD Hizmet binasında gerçekleştirilen kurula Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Faruk İbrahim, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, ilçe belediye başkanları, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, il müdürleri ve kaymakamlar ile çok sayıda davetli katıldı.

MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun, "İş adamlığı toplumun dertleriyle dertlenmek ve ayakta durmaktır. MÜSİAD olarak her zaman dik durduk. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. İletişimimizi kuvvetlendirdik. İlimizin ve ülkemizin ihracatına katkı sağlayacak projelere imza atarak çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde ilimizin istihdamına ve ekonomik çalışmalarına katkı sağlamaya var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Başkan Toçoğlu ise, "Büyük bir afet yaşayan şehrimiz sadece şehircilik alanında değil aynı zamanda ekonomik alanda da büyük bir darbe almıştı. Hamdolsun son yıllarda hemen hemen her alanda önemli bir toparlanma yaşadık ve ayağa kalktık. Coğrafi konum avantajımızı, sanayiye uygun yapımız, verimli topraklarımız, insan ve çevre odaklı planlı kentleşmemiz ve doğal güzelliklerimizle birleştirmeye başlarken sanayicimiz ve iş adamlarımız büyük gayret gösterdiler. Sanayicilerimiz ayakta durarak hem ülkemizin kriz ortamından çıkmasında önemli bir rol oynadı hem de şehrimizin yakaladığı gelişim ivmesinin devam etmesine katkıda bulundu" diye konuştu.

Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden birisinin Sakarya olduğunu vurgulayan Toçoğlu, "Şehrimizde yaşanan gelişmeleri değerlendirirsek birçok önemli yatırımın daha gerçekleşeceğini öngörmek mümkün. Birliktelik, cesaret ve kararlılık zor işleri başarmadaki en büyük anahtarımız olacak. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden birisi konumundayız. Sanayileşmenin ve yaşanabilirliğin tezat kavramlar olmadıklarını, sanayi gücü artan bir şehrin aynı zamanda tarım da, turizm de ve yaşanabilir bir kent oluşturma noktasında da başarılı olabileceğini tüm bu etmenleri insan ve çevre odaklı yöneterek gösteriyoruz. Bu potansiyel Sakarya'nın en büyük gücüdür" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sonlandıran Başkan Toçoğlu, "Şehircilikte Türkiye'ye örnek bir performans ortaya koyuyoruz. Sakarya'da su kaynakları koruma altında. Denizlerimiz, gölümüz, nehrimiz dünya standartlarında korunuyor. Altyapıya 1 buçuk milyar yatırım yaptık. Yatay mimari konusunda asla taviz vermedik. Yeşil alanları arttırdık. Yeni parkları, meydanları şehrimize kazandırdık Sanayi ve yerel yönetim alanında uyum içerisinde hareket ettik. İnşallah Sakarya ilerleyen dönemlerde daha da ön plana çıkacak, adından çok daha fazla söz ettirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA