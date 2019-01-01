Başkan Toçoğlu: “Sakarya’da çevre bilinci büyük bir gelişme kaydetti”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu 2018 yılındaki yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2018'i "Açılış Yılı" olarak nitelendirdiklerini ve çevre, ulaşım, altyapı ve kentsel yenileme başlıklarında pek çok çalışmayı şehirle buluşturduklarını ifade eden Başkan Toçoğlu, 2019'un tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, sağlık, huzur ve güzellikler temenni etti. 2018 yılında şehir için önemli çalışmaları hizmete sunduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Tarihi Uzunçarşı'yı aslına kavuşturduk. Tarihi Alicanlar Konağı'nı hizmete aldık. Engelsiz Yaşam Merkezimizi yine 2018'de tamamladık. Hendek yeni yaşam merkezimizi kullanıma sunduk. Arifiye'de hemşehrilerimize yeni bir park çalışmasını hediye ettik. Maltepe Park ve ADAKULE'yi vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Kocaali Sosyal Tesislerimizi hizmete aldık. 20 yeni otobüsü ulaşım filomuza dahil ettik. Yazlık Kavşağı'nın yanı sıra Kipa arasında duble yol kazandırdık. ADA AVM üstgeçiti ile geçişleri konforlu hale getirdik. Yavuz Selim Caddesi ile şehrimiz duble yol ağını genişlettik. Yeni Hal Kompleksi, Sapanca Spor Tesisleri, SATSO duble yolumuz tamamlanıyor" dedi.

"Sakarya'nın altyapısı tamam"

Sakarya'nın altyapısının büyük ölçüde yenilendiğini ifade eden Başkan Toçoğlu, "Şehrimizin tamamında yeni altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatları inşa ettik. Arıtma tesislerini hayata geçirdik. Hamdolsun bugün çeşmelerinden temiz su akan bir Sakarya var. Ayrıca çevre hassasiyetimizden taviz vermedik ve su kaynaklarımıza atık karışımını önledik. Atıksu Arıtma Tesislerimiz ile su kaynaklarını koruma altına aldık. Yatırımlarımızla su kayıplarını dünya standartlarına indirdik. Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu oluşturacak Akçay Barajımız ise tamamlanıyor. Çevrenin korunması bizim en büyük önceliğimiz oldu. Şehrimizde örnek çevre yatırımlarına imza atıyoruz. Bölgenin en büyük çevre projesi olan 200 milyonluk SEKAY ile çöpten enerji üretiyoruz. Yeşil alan hassasiyetiyle yeni yaşam alanları inşa ediyor, hemşehrilerimize nefes alabilecekleri ortam sunuyoruz. Çok şükür Sakarya'da çevre bilinci büyük bir gelişme kaydetti" ifadesini kullandı.

"Ulaşıma duble konfor"

Ulaşıma bütüncül bir yaklaşım getirdiklerini ve şehri duble yollarla çevrelediklerini ifade eden Başkan Toçoğlu, "Şehrimiz duble yol ağını her geçen gün geliştiriyoruz. Yeni duble yollar, bulvarları hizmete alıyoruz. Yavuz Selim Caddesi'ni 2018 yılı içerisinde hizmete aldık. 32 Evler-Hızırilyas Su Yönetimi Merkezi arasına Şehrin 3. Girişi'ni tamamladık. Tepekum-Kuyudibi yeni duble yolu ile SATSO duble yolunu tamamlıyoruz. Öte yandan toplu taşıma filomuzu 20 yeni araçla 101'e çıkarttık. İnşallah Sakaryamız ulaşım alanındaki yeni yatırımlarla buluşmaya devam edecek. Yatay mimariden vazgeçilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız da sık sık şehirlerin dikey değil, yatay olarak büyümesi gerektiğini ifade ediyor. Çok şükür Sakaryamızda yatay mimarinin en güzel örnekleri yer alıyor. Çocukların toprakla temas ettiği, gökyüzünü görebildiği, doğayla barışık olduğu bir şehircilik anlayışını benimsedik. Sakarya yatay mimarisi, estetiği, doğal güzellikleri, avantajları ile geleceğin önemli şehirlerinden biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA