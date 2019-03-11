Başkan Toçoğlu: "Şehit ve Gaziler başımızın tacıdır"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Şehit ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Şehit ve Gaziler Derneği Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen buluşmada Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir ve Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Çolak ve her iki dernek üyeleri yer aldı. Şehit ve Gaziler Dernekleri Başkanları Başkan Toçoğlu'na günün anısına hediye takdim etti.

"Güzel anılar"

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Çolak, "Başkanımız Zeki Toçoğlu'na derneğimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Camiamıza bugüne kadar en büyük destek Zeki Toçoğlu tarafından verilmiştir. Kendisine bir ömür duacı olacağız" dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir ise, "Görev süresi boyunca Sakarya'ya ve derneklerimize destek sunan Başkan Toçoğlu'na dernek üyelerim adına teşekkür ediyorum. Başkanımızı her zaman iyi hatıralarla anacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde biz Şehit ve Gazilere olan desteğin devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

"Her zaman yanınıdayız"

Başkan Toçoğlu, "Yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz değerli hemşehrilerime hizmet ediyorum. Memleketimiz için gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek verdik. Şimdi ise sizlere veda etmek için buradayız. Sizlere hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyduk. Rabbimden şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit ve gazilik mertebelerinin inançlı insanlar olarak ne anlama geldiğini biliyoruz. Sevdiklerinizin acılarını içimizde hissediyoruz. Sizlerin bu şehirde huzurlu bir şekilde bir araya gelmenizi sağlayacak toplantılarınızı gerçekleştirebileceğiniz bu mekanı armağan etmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah bu güzel mekanda bundan sonra hizmetlerinizi sorunsuzca sürdüreceksiniz. Sizler başımızın tacısınız. Rabbim acılarınıza dayanma kuvveti versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA