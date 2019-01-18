Başkan Togar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede düzenlenen 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem karne tatili programında öğrencilere karne dağıtarak onların heyecanına ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tekkeköy Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönem karne programına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, şube müdürleri, kaymakamlık daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine karnelerini ve başarı belgelerini kendi elleriyle dağıtarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.

"Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin heyecanını paylaştık"

Öğrencilerin ülkenin geleceği, istikbali ve en büyük zenginliği olduğunu vurgulayan Başkan Togar, "Öğrencilerimiz bir yarıyılı daha geride bıraktılar. Bugün bu sıralarda oturan öğrencilerimiz yarınların mimarı olacaklar. Her türlü bilgi birikim ve donanımıyla çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetişen evlatlarımız aydınlık Türkiye'nin geleceğidir. Özellikle eğitim-öğretim kalitesinin artması ve fiziki ortamların iyileştirilmesi, yeni okul binalarının yapılması eğitim standartlarını en üst seviyeye ulaştırmıştır. Bu sıralarda eğitim öğretim gören evlatlarımız yarın ülkenin dört bir yanında görev alacaklar ve ülkemizi yönetecekler. Bugün burada 2018-2019 eğitim-öğretim yılını 1. dönem karne programı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize karnelerini, başarı belgelerini ve hediyelerini vererek heyecanlarına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diler iken yarıyıl tatillerini kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyelerimizi ilettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA