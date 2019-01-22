Başkan Tok: “Cumhur İttifakı’yla kazanan milletimiz olacak”

İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, "Cumhur İttifakı milletimizin devletimizin bekası için kurulmuş, milletimizin kalbinde gönlünde yer bulmuş bir ittifaktır. Cumhur İttifakı'yla kazanan memleketimiz, milletimiz olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı olarak MHP'liler ile birlikte AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında kalabalığa seslendi. Büyükşehir Belediyesi önünde, "Ülkede Erdoğan, İlkadım'da Erdoğan" sloganı ve meşaleler ile karşılanan Başkan Tok'a vatandaşlardan tam destek sözü geldi.

"İlkadım rekor kırmaya hazır"

İlkadım İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa ilk olarak AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Serkan Akyüz hitap etti. Akyüz, bu seçimlerde de İlkadım'ın rekor kırmaya hazır olduğunu ve bu birlik ruhu ile 31 Mart'ta en iyi sonucu alarak Cumhur İttifakı ile başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

"Şer güçlere fırsat vermeyeceğiz"

Daha sonra söz alan MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir ise 15 Temmuz'da bir şer yaşandığını belirterek, "Ama bu akşam burada görüyorum ki o şer bir hayra dönüşmüş durumda. Bu hayrı memleketin hayrına olan bu hayrı bozmak için uğraşan şer güçlere Cumhur İttifakı ile fırsat vermeyeceğiz. Omuz omuza hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız" diye konuştu.

"Halkımıza sosyal belediyeciliğin en güzelini yaşattık"

Son olarak konuşan Başkan Tok, 5 yılda İlkadım'da birçok ilke imza attıklarını ifade ederek, "Halkımıza sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşattık. Bu süreçte duruşumuzdan yürüyüşümüzden asla taviz vermedik. Omurgalı durduk. Önemli olan partimizin ülkemizin bekasıdır dedik ve koltuk derdine düşmedik. Davamızdan vazgeçmedik. Yolumuzdan dönmedik. Duruşumuzu bozmadık. Bundan sonraki süreçte hep birlikte omuz omuza el ele gönül gönle çalışacak ilçemizin geleceğini hep birlikte ortak akıl ile planlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu ittifak sadece seçime odaklı değil"

Sık sık tezahüratlarla sözlerine karşılık bulan Başkan Tok, "Gecemizi gündüzümüze katarak teşkilatımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilerimiz için, İlkadımımız için çalıştık ve İlkadım'a yakışanı yaptık. Herkese yüreğimizi açtık, gönlümüzü açtık. Hangi düşünceden olursa olsun hiçbir kimseyi ayırmadan hizmet etme gayretinde olduk. Bu günden sonrada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde hareket etmeye ant içiyoruz. Cumhur İttifakı milletimizin devletimizin bekası için kurulmuş milletimizin kalbinde gönlünde yer bulmuş bir ittifaktır. Cumhur İttifakı'yla kazanan memleketimiz milletimiz olacaktır. Bu ittifak sadece seçime odaklı değil uzun soluklu bir ittifaktır. Seçimlerden sonra da devam edecek seçimlerden sonra da Cumhur İttifakı'na göre hareket edilecek istişareler ona göre yapılacak kararlar ona göre alınacak yönetim anlayışı ona göre şekillenecektir. Daha yapacak çok işimiz, daha yürüyecek yolumuz, daha söyleyecek sözümüz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir'e tablo hediye eden Başkan Tok, vatandaşlarla selamlaşarak alandan ayrıldı.

Basın açıklamasına ayrıca, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Aslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, İlkadımlı muhtarlar, AK Parti aday adayları, STK temsilcileri, İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA