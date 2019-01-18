Başkan Tok: “Gönül belediyeciliğiyle vatandaşımızı kucaklayan bir anlayışı sürdürüyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu bu yolda ilerleyerek gönül belediyeciliği ile vatandaşımızı kucaklayan bir anlayışı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'a gelişiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tok, 27 Mart 1994 tarihinin Türkiye siyasi hayatı bakımından önemli bir kırılmayı ifade ettiğini vurguladı. Tok, "Bu tarihte yapılan yerel seçimde sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin geleceği Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığını kazanması ile şekillendi. Erdoğan'ın İstanbul'da seçimleri kazanması sadece yerel yönetimlerde bir şehrin belediye başkanlığının değişmesi anlamına gelmemiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin hem genel siyasetini hem de yerel yönetim anlayışını yeniden şekillendirecek olan bir dönemi başlatmıştır. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde üretmiş olduğu siyaset tarzı ve mirası sonradan AK Parti siyasetinin de kurucu dinamiklerini oluşturmuştur. Bizler de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu bu yolda ilerleyerek gönül belediyeciliği ile vatandaşımızı kucaklayan bir anlayışı sürdürüyoruz. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonrada AK Parti'li belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İlkadım'ın ve Samsun'un geleceğini bugünden planlıyoruz"

"5 yıllık süreçte dev projeler ve Türkiye genelinde örnek alınan hizmetlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "2023 ve 2053 hedeflerine hız kesmeden ilerleyen Türkiye'de yerel yönetimler olarak bizlerde geleceği planlıyoruz. İlkadım'ı gelecekte daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmek için AK Parti'li belediyecilik anlayışını hizmetlerimizin tamamına yayarak vatandaşımıza en iyisini sunmak için canla ve başla çalışmaya devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği ile yine ilk hedefimiz vatandaşımızın gönlünde edindiğimiz yeri koruyarak birlikteliğimizi daha da güçlendirmek olacak. Hizmetlerin her yıl daha ileriye taşındığı İlkadım Belediyemizde sadece ülkemiz değil dünya şehirleriyle yarışan hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA