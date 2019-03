Başkan Tok: “Halkın umutlarıyla oynuyorlar”

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, halka sahte sözlerle umut dağıtarak 3 bin kişiye belediyede işe alma sözlerinin verilmesinin iş bilmemezlik olduğunu belirterek, "Halkın umutlarıyla oynayarak milleti kandırıyorlar. Hesaptan ve idarecilikten bihaber olanların bu durumu bir acziyet vesikasıdır" dedi.

Başkan Tok, belediye personeli ile Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, Hak-İş Konfederasyonu Samsun Temsilcisi, Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, işçi ve memurların bulunduğu toplantıda Başkan Tok, taşeron olarak çalıştıktan sonra kadroya geçen işçilerle toplu sözleşme yapacaklarını söyledi.

"Taşerondan kadroya geçen personelimiz için sendika ile toplu sözleşme görüşmelerine başladık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ilgili talep yazısına beklenen cevabın geldiğini ifade eden Başkan Tok, "Belediye olarak taşeron yasasından faydalanarak kadroya geçen personelimiz ile ilgili bakanlıktan cevap yazımız gecikmeli olarak geldi. Taşerondan kadroya geçen personelimiz için sendika ile toplu sözleşme görüşmelerine başladık. Şu an görüşmeler yasal çerçevede sürüyor. Geçmişte işçimize en yüksek zammı veren biziz. 2009'da partimiz tarafından aday gösterilmedik. Diğer belde belediye başkanı kardeşimiz aday gösterilmişti. O zaman yetki bizdeydi. Partimizin adayı maalesef seçim kaybetmişti. 2009 yılında verdiğimiz bu zamma karşı "yüzde 35 zam yaptılar, seçimi benim kazanacağımı bilmiyorlardı ama bana kazık atmış oldular" demişlerdi. Yaptıkları çirkin açıklamayla işçiye yapılanı kazık atma olarak nitelendirmiş ve çarpık zihniyetini ortaya çıkarmıştı. Şimdi soruyorum o zihniyet mi işçinin haklarını savunacak? Geçmişte de bugün de işçimize en fazla zammı biz verdik. 5 yıldır maaş ve ikramiye sorunu yaşamadık. Taşerondan kadroya geçen işçilerimiz ile ilgili toplu sözleşmede en yüksek zammı verecek olan yine biziz. Her zaman olduğu gibi taşeron yasasından yararlanan personelimiz için planladığımız sözleşme ile çalışanımıza en iyi şartları sunacağız" diye konuştu.

"Belediyeye "3 bin işçi alacağız" vaadi ile kandırıyorlar"

Cumhur İttifakı'nın kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu ile herkesi kucakladıklarını belirten Başkan Tok, "Mahalleleri sokak sokak, kapı kapı geziyorum. Her görüşten insanımızla bir araya geliyorum. Çok güzel, olumlu tepkiler ve teveccühler var şahsıma yönelik. Sahada vatandaşlarımızdan bazı duyumlar alıyorum. Herkese iş sözü verilmiş. Her aileye "belediyede sizi işe alacağız" denilmiş. Duyduğumuz rakamlar dudak uçuklatıyor. "3 bin kişiye belediyede işe alacağım" diye vaatte bulunulmuş. Şu an belediyemizde bin 50 işçi, 250 memur toplam bin 300 çalışanımız var. İller Bankası'ndan belediyelere personel ücretleri ve yapılacak tüm hizmetlerle birlikte para gönderiliyor. Biz işçimizin maaşını ve ikramiyesini düzenli öderken aynı zamanda 5 yılda 255 milyonluk yatırımlar yaptık. İktidar belediyesi olmanın avantajlarını, girişimci belediyeciliğimizi, tecrübe ve birikimimizi kullanarak hükümetten, bakanlıklardan nice yatırımlar aldık. Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi'ni ilçemize kazandırdık. 6 tane halı sahayı bakanlıktan destek alarak yaptık. Soruyorum bunu yapabilecekler mi? Yapamazlar. İktidar belediyesi olmanın avantajları ile oluyor bu işler. Bu işler kolay değil. İşçi ve memurumuza toplamda her ay 5 buçuk milyon maaş ödüyoruz. 3 bin kişiyi belediyede işe nasıl koyacaksın? Tüm işçileri işten atıp yeni işçi mi alacaksın? Maaşlarını nasıl ödeyeceksin? İnsanın aklı havsalası almıyor. 3 bin işçiye iş sözü vermiş nasıl alacak, nereye alacak? Halkın umutlarıyla oynayarak milleti kandırıyorlar. Hesaptan ve idarecilikten bihaber olanların bu durumu bir acziyet vesikasıdır. Bir başka durum daha var. Eski işçiler çalışmaya devam edenleri tehdit ediyormuş "hain" diyormuş. Bu kafayla bunlar nasıl burayı yönetecek. Nasıl bir ortam oluşacak. Allah'ın izniyle bizim seçim sorunumuz yok. Kimseyi siyasi düşüncesi ile ayırmıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA